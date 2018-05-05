Gönüllü tiyatrocu oldular

Kursta farklı meslek gruplarından insanların olduğunu aktaran Gümüş, "Ekibimizin yarısından çoğu öğretmen. Aralarında öğrenci, fabrika işçisi olan da var. Seyirciyi eğlendirmek ve oyundan memnun şekilde ayrılmalarını istiyoruz. Ama mesajımız da var. Kadına bakış açısını ve mağduriyetlerini anlatıyoruz. Tiyatronun kutsallığını anlatmaya çalışıyoruz. Oyunu da bir arkadaşımız yazdı." ifadelerini kullandı.

Tiyatro eğitmeni Sahra Kübra Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır eğitim verdiği 14 kursiyerin, kendilerini sahnede geliştirdiğini söyledi.

Oyunlara büyük bir titizlikle hazırlanan kursiyerler, "Seyirci Yok Sen Varsın, Sen Varsın Seyirci Yok" adlı oyunu, kentteki etkinliklerde tiyatroseverler ile buluşturuyor.

Boş vakitlerini değerlendirmek için tiyatro eğitimi alan, öğretmeninden işçisine 14 kursiyer, tutkuya dönüşen hobileri için büyük emek harcıyor.

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi tarafından yaklaşık bir yıl önce düzenlenen kursta bir araya gelen "gönüllü tiyatrocular", seyirciyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gümüş, oyunu 3 ayda 3 kez seyirciyle buluşturduklarını ve olumlu tepkiler aldıklarını bildirdi.

- "Tiyatro insanlara bakış açımı değiştirdi"

Kursiyerlerden Vedat Akil de halı sektöründe çalıştığını belirterek, tiyatroyla yaklaşık 2 yıldır ilgilendiğini kaydetti.

Tiyatroyla hayatında çok şeyin değiştiğine dikkati çeken Akil, "İnsanlara bakış açım değişti. Daha olumlu bakmaya başladım. Bakış açımla beraber çevremi de değiştirdi. Arkadaşlarımdan gelmek isteyenler oluyor. Tiyatro eğitici, öğretici, sosyal mesaj verebilen, iyiyi doğruyu gösteren bir sanat dalı. Biz de öğrendiğimiz kadar icra etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

İbrahim Ethem Demir ise stajyer muhasebeci olduğunu ve tiyatro eğitimine 11 aydır devam ettiğini aktardı.

Tiyatro sayesinde empati kurmaya başladığını dile getiren Demir, "Farklı insanların da var olduğunu anladım. Yeteneğimi keşfettim. Oyun yazmayı, onları oynamayı hedefliyorum. Çevremdeki insanlar da meraklı. Oyunları anlattığımda keyif duyuyorlar, sürekli soruyorlar." diye konuştu.