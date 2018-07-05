Gönüllü turizm elçileri Tarihi Yarımada'da görev başında

İSTANBUL (AA) - Fatih'in tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret eden turistlere yardımcı olmak amacıyla başlatılan "Gönüllü Turizm Elçileri" projesi kapsamında yaşları 14 ila 30 arasında değişen 450 gönüllü turizm elçisi, göreve başladı.
Tarihi Yarımada'nın Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan, Divan Yolu, Kapalıçarşı ve Eminönü bölgelerinde görevlendirilen turizm elçileri, turistlere İngilizce, Almanca, Arapça, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Korece, Japonca, İtalyanca ve Çince dillerinde yardımcı oluyor.
Bu yıl yaklaşık bin 300 başvurunun yapıldığı projede görevlendirilmek üzere 14 ila 30 yaşları arasında 450 turizm elçisi seçildi.
Proje, 8 Eylül'de sona erecek.
Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen projenin tanıtım toplantısı, Ayasofya Meydanı'nda yapıldı.
\
- "Burası adeta bir açık hava müzesi"
Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul'un kıtaların, denizlerin, ırkların, dillerin, dinlerin buluştuğu başkentler başkenti, dünyanın en müstesna şehri olduğunu söyledi.
Türk milletinin 565 yıldır İstanbul'da olduğunu vurgulayan Suver, şöyle konuştu:
"Bir dönem buradan dünyayı yönettik. Bu şehrin her karışı, her santimetresi ecdadımız tarafından adeta ruh dünyası, güzelliği, estetiği taşa, mekana eşyaya yansıtılarak ahşap, taş, mermer ve metal bir dantel gibi işlenerek buranın taşı, toprağı kültüre çevrildi. Dünyada Tarihi Yarımada içinde tespit ettiğimiz yaklaşık 10 bin civarında tescilli eserimiz var ama biz biliyoruz ki Tarihi Yarımada'da bunun çok fevkinde daha keşfedilmemiş eserler var. Öyle ki tarihçilerin ortak kanaati metrekaresine en çok tarihi eserin düştüğü yer Tarihi Yarımada'dır. Burası adeta bir açık hava müzesidir. Böylesine muhteşem bir şehirde yaşıyoruz. Bütün bunları kültürle turizm arasındaki ilişkiyi kurmak, anlatmak için çalışıyoruz."
Hasan Suver, dünyada üretilen gayri safi milli hasılanın yüzde 9'unun mal ve hizmet üreten turizm kaynaklı bir gelir olduğunu aktardı.
Ekonominin mal ve hizmet üretme gibi iki temel kavramı bulunduğunu kaydeden Suver, "Turizm sizin ürettiğiniz mal ve hizmeti üretildiği yerde satılmasını, paraya dönüşmesini sağlayan çok önemli bir ekonomik faktördür." dedi.
Suver, İstanbul'a gelen turistin mutlaka memnuniyetle ayrılması gerektiğini ifade ederek, "Gittiği yerde İstanbul'u övgüyle anlatmalı ve kendisinden sonra daha çok insanı İstanbul'u gezip görmek, anlamak gibi bir merak içine bırakmalıdır." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından Suver, "Ask Me (Bana Sor)" yazılı tişörtler giyen "Gönüllü Turizm Elçileri" ile fotoğraf çektirdi.
Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme
Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti
Yunanistan'dan bir skandal karar daha
Menbiç'te patlama, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti
Yeni kabine için flaş iddia! Berat Albayrak ve İbrahim Kalın'ın görevi belli oldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Kol kası yapmak için ölümü göze almıştı! Bu kez de...
Paylaştığı her kare olay yarattı!
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum