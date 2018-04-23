Google'dan 23 Nisan'a özel Doodle

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Google tarafından da unutulmadı.

Teknoloji devi Google, bu güzel gün için özel bir Doodle yayınladı.