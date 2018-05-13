Google’dan Anneler Günü'ne özel Doodle: Anneler Günü Doodle oldu!

Dünyada pek çok özel gün kutlanmaktadır. Bunlardan en yaygın ve meşhurlarından biri de Anneler Günü'dür. Farklı tarihlerde de olsa hemen hemen bütün ülkelerde anneler için özel bir gün mevcuttur. Peki Türkiye'de anneler günü ne zaman ve nasıl kutlanır? Çoğu ülkede Anneler Günü aynı günde kutlanmaktadır. İşte Anneler Günü ile ilgili merak ettikleriniz, Anneler Günü mesajları ve hediye fikirleri... **ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR? ** Anneler Günü pek çok ülkede kutlanmakta ama kutlanma tarihi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Anneler Günü için en yaygın kutlama tarihi Mayıs ayının ikinci Pazar günüdür. Türkiye'nin aralarında olduğu çok sayıda ülkede bu tarihte kutlanır. 2018 yılında Mayıs ayının ikinci Pazar günü ayın 13'üne denk gelmektedir. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda Anneler Günü'nün denk geldiği tarihler şu şekildedir: Yıl Anneler Günü 2018 13 Mayıs 2019 12 Mayıs 2020 10 Mayıs 2021 9 Mayıs 2022 8 Mayıs **ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHİ NEDİR ** Bu özel kutlama gününün tarihi antik Yunan'a kadar gitmektedir. Yunan mitolojisindeki çok sayıda tanrıların ve tanrıçaların annesi olan Rhea onuruna ilkbaharda bir festival yapılırdı. Nitekim antik Romalılarda ana tanrıça Kibele için benzer bir festival düzenliyorlardı.

Modern Anneler Günü ve tarihinin Mayıs ayının 2. Pazar günü olmasının adresi ise ABD'dir. Sosyal aktivist Anna Jarvis Anneler Günü'nün modern yaratıcısı olarak kabul edilmektedir. İlk kez 1908 yılında Jarvis annesi adına bir anma töreni düzenlemiş ve organizasyonu ilk Anneler Günü'nü kutlamıştır. Jarvis, Anneler Günü'nün resmi olarak kabul ettirme çalışmasına annesinin vefat ettiği 1905 yılında başlamıştır. Annesinin hatırısını onore etmek isteği ile yola çıkan Anna Jarvis, annelerin insanlar için dünyadaki herkesten daha önemli olduğunu düşünüyordu. Bunun için de tüm anneler için özel bir gün olsun istedi. **EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI ** Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyiki varsın. Seni çok seviyorum annem. Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun. Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!