Google’dan Anneler Günü'ne özel Doodle: Anneler Günü Doodle oldu!

Dünyada pek çok özel gün kutlanmaktadır. Bunlardan en yaygın ve meşhurlarından biri de Anneler Günü'dür. Farklı tarihlerde de olsa hemen hemen bütün ülkelerde anneler için özel bir gün mevcuttur. Peki Türkiye'de anneler günü ne zaman ve nasıl kutlanır? Çoğu ülkede Anneler Günü aynı günde kutlanmaktadır. İşte Anneler Günü ile ilgili merak ettikleriniz, Anneler Günü mesajları ve hediye fikirleri...
Anneler Günü pek çok ülkede kutlanmakta ama kutlanma tarihi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Anneler Günü için en yaygın kutlama tarihi Mayıs ayının ikinci Pazar günüdür. Türkiye'nin aralarında olduğu çok sayıda ülkede bu tarihte kutlanır.
2018 yılında Mayıs ayının ikinci Pazar günü ayın 13'üne denk gelmektedir. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda Anneler Günü'nün denk geldiği tarihler şu şekildedir:
Yıl Anneler Günü
2018 13 Mayıs
2019 12 Mayıs
2020 10 Mayıs
2021 9 Mayıs
2022 8 Mayıs
Bu özel kutlama gününün tarihi antik Yunan'a kadar gitmektedir. Yunan mitolojisindeki çok sayıda tanrıların ve tanrıçaların annesi olan Rhea onuruna ilkbaharda bir festival yapılırdı. Nitekim antik Romalılarda ana tanrıça Kibele için benzer bir festival düzenliyorlardı.
Modern Anneler Günü ve tarihinin Mayıs ayının 2. Pazar günü olmasının adresi ise ABD'dir. Sosyal aktivist Anna Jarvis Anneler Günü'nün modern yaratıcısı olarak kabul edilmektedir. İlk kez 1908 yılında Jarvis annesi adına bir anma töreni düzenlemiş ve organizasyonu ilk Anneler Günü'nü kutlamıştır. Jarvis, Anneler Günü'nün resmi olarak kabul ettirme çalışmasına annesinin vefat ettiği 1905 yılında başlamıştır. Annesinin hatırısını onore etmek isteği ile yola çıkan Anna Jarvis, annelerin insanlar için dünyadaki herkesten daha önemli olduğunu düşünüyordu. Bunun için de tüm anneler için özel bir gün olsun istedi.
Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyiki varsın. Seni çok seviyorum annem.
Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.
Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!
Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.
Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.
Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum Annem.
Güneş yüzlü, altın kalpli, ağır başlı, tatlı dilli, meleklerin eşi sanki sensin, benim güzel annem. Anneler günün kutlu olsun biricik annem.
Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. En aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.
Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım . İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.
Her zaman senin karşında masum ve sevgine muhtaç bir çocuk ruhuyla dururum çünkü sen benim annemsin. Beni benden çok tanıyansın, bilensin. Bana sarıldığın zaman tüm dertlerimi yok edensin. Anneler günün kutlu olsun ey aziz kadın, annem.
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