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Google son bir hafta Türkiye'de en çok arananların listesini açıkladı! Adnan Oktar birinci sıraya oturdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 21:49 | Son Güncelleme

Google, geçtiğimiz haftayı kapsayan Türkiye'de yapılan aramaları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bu hafta Google'da en çok aranan Adnan Oktar oldu.

Google son bir hafta Türkiye'de en çok arananların listesini açıkladı! Adnan Oktar birinci sıraya oturdu!

Google, geçtiğimiz haftayı kapsayan Türkiye'de yapılan aramaları açıkladı. Türk insanının Google'da en çok yaptıkları aramalar arasında Adnan Oktar 1. sırada yer aldı.

İşte Türkiye'de 9 - 16 Temmuz tarihleri arasında Google'dan en çok yapılan o aramalar:

  1. Adnan Oktar

  2. Fransa – Hırvatistan

  3. Ziya Selçuk

  4. Hırvatistan – İngiltere

  5. 15 Temmuz

  6. Müzeyyen Senar

  7. Fahrettin Koca

  8. Hulusi Akar

  9. KPSS 2018 sınav yerleri

  10. Bekir Pakdemirli

  11. Zehra Zümrüt Selçuk

  12. Ruhsar Pekcan

  13. Mehmet Ersoy

  14. Berat Albayrak

  15. Mustafa Varank

  16. Recep Tayyip Erdoğan

  17. Ömer Halis Demir

  18. Kırkpınar Güreşleri 2018

  19. Murat Kurum

  20. Srebrenitsa katliamı

  21. Mehmet Kasapoğlu

  22. Bakanlar Kurulu 2018

  23. Liya isminin anlamı, Tarkan

  24. Nedim Arda, Şermin Yaşar

  25. Öykü Karayel, Can Bonomo

  26. Shakira

  27. Mehmet Cahit Turhan

  28. Abdulhamit Gül

  29. Zuhal Olcay

  30. Şule Çet, Çağatay Aksu
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Türkiye Google arama listesi adnan oktar

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