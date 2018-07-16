Google son bir hafta Türkiye'de en çok arananların listesini açıkladı! Adnan Oktar birinci sıraya oturdu!

Google, geçtiğimiz haftayı kapsayan Türkiye'de yapılan aramaları açıkladı. Türk insanının Google'da en çok yaptıkları aramalar arasında Adnan Oktar 1. sırada yer aldı.

İşte Türkiye'de 9 - 16 Temmuz tarihleri arasında Google'dan en çok yapılan o aramalar: