Google son bir hafta Türkiye'de en çok arananların listesini açıkladı! Adnan Oktar birinci sıraya oturdu!

Google, geçtiğimiz haftayı kapsayan Türkiye'de yapılan aramaları açıkladı. Türk insanının Google'da en çok yaptıkları aramalar arasında Adnan Oktar 1. sırada yer aldı.
İşte Türkiye'de 9 - 16 Temmuz tarihleri arasında Google'dan en çok yapılan o aramalar:
Adnan Oktar
Fransa – Hırvatistan
Ziya Selçuk
Hırvatistan – İngiltere
15 Temmuz
Müzeyyen Senar
Fahrettin Koca
Hulusi Akar
KPSS 2018 sınav yerleri
Bekir Pakdemirli
Zehra Zümrüt Selçuk
Ruhsar Pekcan
Mehmet Ersoy
Berat Albayrak
Mustafa Varank
Recep Tayyip Erdoğan
Ömer Halis Demir
Kırkpınar Güreşleri 2018
Murat Kurum
Srebrenitsa katliamı
Mehmet Kasapoğlu
Bakanlar Kurulu 2018
Liya isminin anlamı, Tarkan
Nedim Arda, Şermin Yaşar
Öykü Karayel, Can Bonomo
Shakira
Mehmet Cahit Turhan
Abdulhamit Gül
Zuhal Olcay
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