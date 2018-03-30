“Google yerine kütüphane”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yaygılar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, “Google’a yazıyoruz ve önümüze çıkan ilk bilgiyi doğruymuş muamelesi yaparak alıyoruz. Ama ne kadar doğru, ne kadar gerçeği yansıtıyor bunları sorgulama ihtiyacı bazen hissetmiyoruz ve hataya düşüyoruz. Bilgiye olan ihtiyacımızı karşılama noktasında biz illa da kütüphaneler diyoruz” dedi.

Samsun’n Bafra ilçesinde 54. Kütüphane Haftası, Hasan Çakın İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikle kutlandı. Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Hasan Çakın İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Şaban Hüryaşar, “Kütüphanemizde 28 bin 162 adet kitap bulunmakta. Son bir içerisinde kütüphanemizde 52 bin 814 okuyucu ziyaret etmiş,4 bin 266 okuyucumuz kütüphanemize üye olmuştur.16 bin 198 adet kitap kütüphanemize üye olan okuyucular tarafından ödünç alınarak faydalanılmıştır. Kütüphane çalışanları olarak kütüphanemizi bol bol ziyaret etmenizi bekliyoruz” dedi.

“ ‘Oku’ diyen bir dinin mensupları olarak okumalıyız ve insanlığa bir şeyler katmalıyız”

“Dünya tarihinde iz bırakan insanlar belki çok şöhretli adamları değildir ama kültür adamları daha unutulmazdır” diyen Kaymakam Ali Fuat Türkel, “Kültür ülkenin gelişmesinde çok önemli bir ölçüdür. Yazının icadıyla birlikte çok sayıda kitaplar yazıldı. Maalesef bazı gaddar devlet adamları tarafından yazı ve yazılı eserlerde yakıldı, yıkıldı ve birçok değerli eserler yeryüzünden kayboldu. Kültür ve sanat eserlerine çok önem verelim. ‘Oku’ diyen bir dinin mensupları olarak okumalıyız ve insanlığa bir şeyler katmalıyız” ifadelerini kullandı.