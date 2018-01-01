HABER

Google'dan 2018'e özel doodle

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 03:34 | Son Güncelleme 1 saat önce

Arama motoru devi Google, 2018 yılı için hazırlamış olduğu bir doodle tasarımını ana sayfasına taşıdı. Kullanıcılar, Google ana sayfasına girdiğinde Google'ın hazırlamış olduğu "Yeni Yılın İlk Günü" doodle'ı ile karşılaşıyor.

Google'dan 2018'e özel doodle

Google, "Yeni Yılın İlk Günü" adını verdiği doodle'ı ile, 2018 yılını karşıladı. Arama motoru devi Google, bilindiği üzere bazı özel günlerde logosunu o güne uygun olarak değiştiriyor ve ana sayfasına taşıyor. İşte Google'ın 2018 için hazırlamış olduğu "Yeni Yılın İlk Günü" doodle'ı ve detaylar.

GOOGLE'DAN "YENİ YILIN İLK GÜNÜ" DOODLE'I

Gün içerisinde milyonlarca aramanın yapıldığı arama motoru devi Google, "doodle" adını verdiği tasarımlarla logosunu bazı özel günlerde değiştiriyor. Geçtiğimiz dönemlerde de birçok özel günde logosunu değiştirerek bu özel günlerle uyumlu hale getiren Google, yeni yılın ilk gününü de boş geçmedi.

Google, hazırlamış olduğu doodle'ı "Yeni Yılın İlk Günü" adı altında ana sayfasına taşıdı. Google'ın hazırladığı doodle'da penguıenler, ön plana çıktı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google Doodle 2018

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

Eşe, sevgiliye yeni yıl mesajları, Romantik ve güzel yeni yıl mesajları 2018

Eşe, sevgiliye yeni yıl mesajları, Romantik ve güzel yeni yıl mesajları 2018

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk kez görüntülendi! Özel izinle girildi

İlk kez görüntülendi! Özel izinle girildi

Yeni yıl kutlamasında gerginlik! Suriye bayrağı...

Yeni yıl kutlamasında gerginlik! Suriye bayrağı...

Türkiye yeni yıla böyle girdi

Türkiye yeni yıla böyle girdi

Yeni yılın ilk bebeği Siirt'te dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebeği Siirt'te dünyaya geldi

Kato Dağı'nda yılbaşı sürprizi! Yıldız futbolcu ve şarkıcı...

Kato Dağı'nda yılbaşı sürprizi! Yıldız futbolcu ve şarkıcı...

Taksim'de korkutan olay! Çok sayıda ekip sevk edildi

Taksim'de korkutan olay! Çok sayıda ekip sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.