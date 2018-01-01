Google'dan 2018'e özel doodle

Google, "Yeni Yılın İlk Günü" adını verdiği doodle'ı ile, 2018 yılını karşıladı. Arama motoru devi Google, bilindiği üzere bazı özel günlerde logosunu o güne uygun olarak değiştiriyor ve ana sayfasına taşıyor. İşte Google'ın 2018 için hazırlamış olduğu "Yeni Yılın İlk Günü" doodle'ı ve detaylar.
GOOGLE'DAN "YENİ YILIN İLK GÜNÜ" DOODLE'I
Gün içerisinde milyonlarca aramanın yapıldığı arama motoru devi Google, "doodle" adını verdiği tasarımlarla logosunu bazı özel günlerde değiştiriyor. Geçtiğimiz dönemlerde de birçok özel günde logosunu değiştirerek bu özel günlerle uyumlu hale getiren Google, yeni yılın ilk gününü de boş geçmedi.
Google, hazırlamış olduğu doodle'ı "Yeni Yılın İlk Günü" adı altında ana sayfasına taşıdı. Google'ın hazırladığı doodle'da penguıenler, ön plana çıktı.
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