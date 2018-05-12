Goran Hareketi'nin Süleymaniye'deki binasına silahlı saldırı

Silahlı saldırının ardından Goran'ın çağrısı üzerine çok sayıda sempatizan parti binası önünde bir araya gelmeye başladı.

Goran Hareketi'nin televizyonu KNN ise, parti binasına saldırıların, seçime hile karıştıran Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) İstihbarat Sorumlusu Lahur Şeyh Cengi'ye ait olduğunu ileri sürdü.

AA muhabirinin bildirdiğine göre, saldırganlar Goran Hareketi'nin parti binasına ateş açtıktan sonra bölgeden uzaklaşırken, olay yerinde gerginlik devam ediyor.

Süleymaniye kent merkezindeki Goran Hareketi'nin parti merkezine, Demokrasi ve Adalet için Koalisyon, Kürdistan İslami Birlik Partisi ve İslami Toplum Partisi'nin dörtlü toplantı gerçekleştirdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ağır silahlarla ateş açıldı.

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet cephesindeki Goran (Değişim) Hareketi'nin, bugün yapılan elektronik genel seçim sistemine hile karıştırıldığı iddiasını ortaya atmasının ardından parti merkezine ağır silahlarla saldırı düzenlendi.

- KDP de Süleymaniye'deki elektronik seçim sonuçlarını reddetti

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanlık Konseyi Üyesi Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Süleymaniye vilayetinde yapılan elektronik seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek, oyların elle tek tek sayılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Hawrami, KYB'nin seçimlere şaibe karıştırdığını düşünen diğer partilerin yanında yer aldığını belirtti.

KYB'nin dışındaki hemen hemen tüm partiler IKBY'deki seçimlere hile karıştırıldığını ve elektronik sistemle açıklanacak sonuçları kabul etmeyeceklerini ifade ediyor.

Sandıkların kapanmasından sonra ortaya çıkan duruma ilişkin Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunca henüz bir açıklama yapılmadı.

