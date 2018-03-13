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Gördesli engellilerden Mehmetçik’e destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 19:06 | Son Güncelleme

Gördes Engelliler Derneği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla Gördes İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, Mehmetçik ile yemek yiyip sohbet etti.Manisa’nın Gördes ilçesinde engelli vatandaşlar, İlçe Kaymakamı Fatih Ayaz ve Belediye Başkanı Muhammet Akyol eşliğinde İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Gördesli engellilerden Mehmetçik’e destek ziyareti

Gördes Engelliler Derneği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla Gördes İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, Mehmetçik ile yemek yiyip sohbet etti.
Manisa’nın Gördes ilçesinde engelli vatandaşlar, İlçe Kaymakamı Fatih Ayaz ve Belediye Başkanı Muhammet Akyol eşliğinde İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanı J.Kd.Bçvş. Fazıl Kalyoncu tarafından karşılanan heyet, yemekhanede askerlerle bir araya geldi. Mehmetçik ile yemek yiyip sohbet eden engelli vatandaşlar, terörle mücadele eden tüm güvenlik güçlerine muvaffakıyet diledi. Ziyaretleri hakkında konuşan engelli vatandaş Nezih Arı, "Bizleri askerlerimizle buluşturmaları için ilçe kaymakamımıza ve belediye başkanımıza rica ettik. Sağolsun onlar da bizleri kırmadı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Burada olmak bizlere çok büyük gurur veriyor. Burada bizleri ağırlayan başta ilçe jandarma komutanımıza ve askerlerimize arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Asker ocağının sıcaklığını bizlere hissettirdiler. Bizler de asker olup vatan için görev yapmak isterdik ama fiziki şartlarımız el vermediği için yapamadık. Askerlerimizin dualarımızla her daim yanlarındayız. Eğer bizlere de fırsat verirlerse Afrin’de Mehmetçiklerimizle beraber cephede omuz omuza, ülkemizin bekası ve bütünlüğünü tehdit eden unsurlara karşı savaşmak isteriz" dedi.
Kaymakam Fatih Ayaz ise ziyaretin gerçekleşme sürecinden bahsederek, "Engelliler derneğinden kardeşlerimiz bugün ziyaretime geldiler. Kendileri bizlerle birlikte Mehmetçiğimizi ziyaret etmek istediklerini ifade ettiler. Güzel düşünmüşler. Biz de ilçe jandarma komutanımıza rica ettik ve bizleri kabul etti. Çok güzel ortamda hep beraber yemeğimizi yedik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Afrin’de bizlerin refahı için canlarını ortaya koyan askerlerimizi Cenab-ı Allah korusun inşallah" diye konuştu.
İlçe Jandarma Komutanı J.Kd.Bçvş. Fazıl Kalyoncu ise yapılan ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını belirterek, teşekkür etti.

Gördesli engellilerden Mehmetçik’e destek ziyareti

Gördesli engellilerden Mehmetçik’e destek ziyareti

Gördesli engellilerden Mehmetçik’e destek ziyareti

Gördesli engellilerden Mehmetçik’e destek ziyareti

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