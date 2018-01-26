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Gördükleri karşısında şoke oldu!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 07:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ümraniye’de bir giyim mağazasından yaklaşık 15 bin liralık kıyafet çalındı. Hırsızlığın yapıldığı mağazanın müdürü soyulan mağazayı görünce şoke oldu.

Gördükleri karşısında şoke oldu!

Olay, gece saatlerinde Ümraniye Şerifali mahallesi Kutup sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mağazanın önüne gelen bir kamyonetin içinden inen 2 maskeli şahıs, levye ile kapıyı açarak içeri girdi. İçeri girmesinin ardından mağazadan 15 bin TL değerinde kıyafetleri kamyonete atarak kayıplara karıştı.

Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaçan soyguncuları bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Öte yandan soyulan mağazanın müdürü olay yerine gelince şok geçirdi. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hırsız Ümraniye Mağaza

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