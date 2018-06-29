Gördüklerini yanlış yorumlamış

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili davada sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.
Darbe girişiminin olduğu dönemde Genelkurmay Hareket Başkanlığı Hareket ve Plan Daire Milli Müşterek Plan Şube Hedef Plan Kısım Amiri olarak görev yapan sanık eski kurmay binbaşı Ali Gültekin, savunmasında üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti.
Darbeye yönelik emir almadığını, emir vermediğini, silah kullanmadığını, polis ve halka karşı mukavemet göstermediğini savunan Gültekin, hiçbir örgütle de bağının olmadığını ileri sürdü.
Sanık Gültekin, 15 Temmuz'da her zaman olduğu gibi mesaiye kaldığını, MGK brifingi kapsamında hazırlık yaptığını iddia etti.
Hava almak amacıyla 20.30 civarı sosyal tesisler bölgesinde vakit geçirdiğini belirten Gültekin, eşini aramak için bıraktığı telefonunu almak üzere güney nizamiye bölgesine gittiğinde ışıkların kapatıldığını ve karartma uygulandığını gördüğünü söyledi.
Gültekin, terör saldırısı ihtimalinden bahsedildiğini savunarak, "Nizamiyede ışıklar kapatılmıştı ve karartma uygulanıyordu. Bu, bende terör saldırısının her an yapılabileceği izlenimini uyandırdı." diye konuştu.
Önceki ifadesinde nizamiye önünde beyaz, büyük bir aracın durduğunu, içindekilerin birden turnikelerden atlayarak karargah yerleşkesine girdiklerini gördüğünü söylediğini hatırlatan Gültekin, bu beyanını "Gördüklerimi yanlış yorumlamış olmalıyım. Bu hatamı düzeltmek istiyorum." diyerek kabul etmedi.
Telefonunu aldıktan sonra güney nizamiyeyi terk edecekken karargah emniyet subayı Gökhan Eski'yi gördüğünü, ne olduğunu soracağını ancak o meşgul olduğu için takip etmeye başladığını anlattı.
Sanık Gültekin, Eski'nin, yolda karşılaştığı muhafız tabur komutanı yarbay Tolga Kılıçarslan ile konuştuğunu ifade ederek, Kılıçarslan'ın "çekiç" talimatı verdiğini öne sürdü. Gültekin, bu talimatın ne anlama geldiğini ise kendisinin bilmediğini iddia etti.
Eski'ye ne olduğunu sorduğunda güvenlik zaafiyeti yaşandığını söylediğini, kısa süre sonra da silah sesleri duyduğunu iddia eden Gültekin, bunun üzerine en yakın binaya sığındığını öne sürdü.
- Şans eseri güvenlik kameralarının bulunduğu odaya girmiş
Bu binanın Güvenlik Harekat Merkezi olduğunu ise sonradan öğrendiğini ileri süren Gültekin, karargah emniyet subayının da aynı binaya girdiğini iddia etti. Onun da güvenlik gerekçesiyle binaya girdiğini düşündüğünü ifade eden Gültekin, ardından bir odaya geçtiklerini anlattı.
Sanık Gültekin, bu odanın güvenlik kameralarının izlendiği birim olduğunu sonradan öğrendiğini iddia etti.
Akıllara kazanan görüntüleri izlemediğini çünkü uzun süre orada kalmadığını savunan Gültekin, bir süre sonra da Kılıçarslan'ın yaralandığı bilgisinin geldiğini söyledi.
Odada kalabalığın arttığını, başka subayların da kendisi gibi güvenlik amaçlı geldiğini düşündüğünü öne süren Gültekin, kalabalık nedeniyle başka bir odaya geçip kapıyı kapattığını anlattı.
Sanık Gültekin, sabaha doğru da karargah binasındaki odasına girdiğini belirterek, darbe girişimiyle ilgili haberleri gördüğünü ancak anlamlandıramadığını iddia etti.
Bu yüzden teyit amaçlı Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'ne (SKKHM) inmeye karar verdiğini belirten Gültekin, giriş yapmak istediğinde kartının hata verdiğini, sonrasında oradaki nöbetçi astsubayın biriyle telefonla görüşüp girmesine izin verdiğini öne sürdü.
Darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşıldığı saatlerde SKKHM'ye gittiğini ve fazla kalmadığını ileri süren Gültekin, sonrasında da karargahı terk etmeye karar verdiğini, dışarı çıkarak polise sığındığını savundu.
Sanık Gültekin, beraatini talep etti.
Duruşmaya devam ediliyor.
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