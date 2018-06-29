Gördüklerini yanlış yorumlamış

Hava almak amacıyla 20.30 civarı sosyal tesisler bölgesinde vakit geçirdiğini belirten Gültekin, eşini aramak için bıraktığı telefonunu almak üzere güney nizamiye bölgesine gittiğinde ışıkların kapatıldığını ve karartma uygulandığını gördüğünü söyledi.

Sanık Gültekin, 15 Temmuz'da her zaman olduğu gibi mesaiye kaldığını, MGK brifingi kapsamında hazırlık yaptığını iddia etti.

Darbeye yönelik emir almadığını, emir vermediğini, silah kullanmadığını, polis ve halka karşı mukavemet göstermediğini savunan Gültekin, hiçbir örgütle de bağının olmadığını ileri sürdü.

Darbe girişiminin olduğu dönemde Genelkurmay Hareket Başkanlığı Hareket ve Plan Daire Milli Müşterek Plan Şube Hedef Plan Kısım Amiri olarak görev yapan sanık eski kurmay binbaşı Ali Gültekin, savunmasında üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili davada sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gültekin, terör saldırısı ihtimalinden bahsedildiğini savunarak, "Nizamiyede ışıklar kapatılmıştı ve karartma uygulanıyordu. Bu, bende terör saldırısının her an yapılabileceği izlenimini uyandırdı." diye konuştu.

Önceki ifadesinde nizamiye önünde beyaz, büyük bir aracın durduğunu, içindekilerin birden turnikelerden atlayarak karargah yerleşkesine girdiklerini gördüğünü söylediğini hatırlatan Gültekin, bu beyanını "Gördüklerimi yanlış yorumlamış olmalıyım. Bu hatamı düzeltmek istiyorum." diyerek kabul etmedi.

Telefonunu aldıktan sonra güney nizamiyeyi terk edecekken karargah emniyet subayı Gökhan Eski'yi gördüğünü, ne olduğunu soracağını ancak o meşgul olduğu için takip etmeye başladığını anlattı.

Sanık Gültekin, Eski'nin, yolda karşılaştığı muhafız tabur komutanı yarbay Tolga Kılıçarslan ile konuştuğunu ifade ederek, Kılıçarslan'ın "çekiç" talimatı verdiğini öne sürdü. Gültekin, bu talimatın ne anlama geldiğini ise kendisinin bilmediğini iddia etti.

Eski'ye ne olduğunu sorduğunda güvenlik zaafiyeti yaşandığını söylediğini, kısa süre sonra da silah sesleri duyduğunu iddia eden Gültekin, bunun üzerine en yakın binaya sığındığını öne sürdü.