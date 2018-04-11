Görele Belediyesi’nden kuş yuvası

Görele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal yaşamı korumak amacıyla başlatılan “Kuş Yuvaları” çalışması büyük beğeniyle karşılandı.
Görele Belediyesi’nin başlatmış olduğu uygulama ile park ve mesire alanlarındaki doğal ortamlarda yaşayan kuşlar için özel tasarlanmış yuvalar yerleştirdi.
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, bahar, yaz ve kış ayları boyunca kentteki kuş türlerinin barınmasına olanak sağlayacak projeyle ağaçlara ahşap kuş yuvası monte ettiklerini söyledi.
Belediye olarak ilçedeki kuş türlerinin korunması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Başkan Erener, “Kuşların korunması için insan elinin ulaşamayacağı ve kuşların kendilerini güvende hissedebilecekleri uygun yerlere ahşaptan yapılan 40 adet kuş yuvasını yerleştirdik. Yaban hayatı korumak, sahipsiz sokak hayvanları için de kış ayları boyunca yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor” dedi.
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