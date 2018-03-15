HABER

Görele Belediyesinden "Sıfır Atık" seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:15 | Son Güncelleme

Görele Belediyesi tarafından Kaymakamlığın destekleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ Görele’de uygulamaya geçti.Belediye ilk olarak Hükümet Konağı yanına metal atıklar, cam atıklar, kağıt atıklar, plastik atıklar çöp konteyneri yerleştirdi.Proje kapsamında tüm kamu kuruluşları çöplerini ayrıştırarak çöp konteynerlerinin içine koyacak.

Görele Belediyesinden "Sıfır Atık" seferberliği

Görele Belediyesi tarafından Kaymakamlığın destekleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ Görele’de uygulamaya geçti.
Belediye ilk olarak Hükümet Konağı yanına metal atıklar, cam atıklar, kağıt atıklar, plastik atıklar çöp konteyneri yerleştirdi.
Proje kapsamında tüm kamu kuruluşları çöplerini ayrıştırarak çöp konteynerlerinin içine koyacak. Kamu kuruluşlarında görev yapan birim müdürleri projeye uyup uymadıkları konularında sorumlu tutulacak. İlçe genelinde uygulanacak bu proje köyleri de kapsayacak.
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, projeye önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın ülkemize her konuda sahip çıkmaları için bilinçli tüketicilik ruhunun kazandırılması, ambalaj atıklarının azaltılması, oluşan atıkların da kaynağında ayrıştırılması ve ekonomimize geri kazandırılması için herkese büyük görevler düşmektedir" dedi.
Amaçlarının bu projeyi ilçede sistemli olarak uygulamaya koymak olduğunu belirten Belediye Başkanı Erener, "Her atık çöp değildir, dolayısıyla atıkları ayrıştırdığımız zaman ekonomik alanda çok ciddi girdiler elde edebiliriz. Yapacağımız aslında çok kolay. Tüm kamu kuruluşları kâğıt atıkları mavi konteynerlerine, yeşil dendiğinde cam atıkları, gri dendiğinde metal atıkları, sarı dendiğinde plastik atıkları atmasını bilecek. Bilindiği üzere bu tür atıkların doğadan kaybolması çok uzun sürüyor ve ciddi bir doğa kirliliğine neden oluyor. Şuanda Hükümet konağı önüne koyduğumuz çöp konteynerlerini tüm mahallerimize yaymayı düşünüyoruz. Fakat bundan önce halkımızı bu konuda bilinçlendirmek, bu uygulamaya elverişli hale getirmemiz gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Toplumumuzun bu konuda duyarlı davranacağının bilincinde olduğunu ifade eden Erener, şunları kaydetti:
“Bilinçsizce tüketiyor, bilinçsizce doğayı kirletiyoruz. Bir plastiğin doğadan kaybolması birkaç yüzyılı buluyor. Biz belediye olarak cam şişeleri kullanıyoruz. Hem sağlıklı, hem de geri dönüşümü var. Tabi bu uygulamanın tam uygulanabilmesi için herkesin duyarlı olması şart. Biz bu işi başarabilirsek, geleceğimize de bu kapsamda yön vermiş oluruz. Ben gözlemlediğim kadarıyla toplumumuzun da bu konuya duyarlı olacağı kanaatindeyim. Halkımızı öncelikle okullarımızdaki öğrencilerimizi bu konuda bilinçlendirmemiz gerekmektedir.”

Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında şok detay!Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında şok detay!
Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı! Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı!
Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt! Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın girişimci komisyonundan cezaevi ziyareti

Kadın girişimci komisyonundan cezaevi ziyareti

Daday’da öğrencilere madde bağımlılığı anlatıldı

Daday’da öğrencilere madde bağımlılığı anlatıldı

Silifke’de Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri

Silifke’de Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri

Medine Türk Okulu’ndan Mehmetçiğe destek

Medine Türk Okulu’ndan Mehmetçiğe destek

Çiftlik Caddesi’ne özel güvenlik geliyor

Çiftlik Caddesi’ne özel güvenlik geliyor

İzmirli gazetecilerden Murat Sabuncu'ya ziyaret

İzmirli gazetecilerden Murat Sabuncu'ya ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.