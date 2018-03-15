Görele Belediyesi tarafından Kaymakamlığın destekleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ Görele’de uygulamaya geçti.

Belediye ilk olarak Hükümet Konağı yanına metal atıklar, cam atıklar, kağıt atıklar, plastik atıklar çöp konteyneri yerleştirdi.

Proje kapsamında tüm kamu kuruluşları çöplerini ayrıştırarak çöp konteynerlerinin içine koyacak. Kamu kuruluşlarında görev yapan birim müdürleri projeye uyup uymadıkları konularında sorumlu tutulacak. İlçe genelinde uygulanacak bu proje köyleri de kapsayacak.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, projeye önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın ülkemize her konuda sahip çıkmaları için bilinçli tüketicilik ruhunun kazandırılması, ambalaj atıklarının azaltılması, oluşan atıkların da kaynağında ayrıştırılması ve ekonomimize geri kazandırılması için herkese büyük görevler düşmektedir" dedi.

Amaçlarının bu projeyi ilçede sistemli olarak uygulamaya koymak olduğunu belirten Belediye Başkanı Erener, "Her atık çöp değildir, dolayısıyla atıkları ayrıştırdığımız zaman ekonomik alanda çok ciddi girdiler elde edebiliriz. Yapacağımız aslında çok kolay. Tüm kamu kuruluşları kâğıt atıkları mavi konteynerlerine, yeşil dendiğinde cam atıkları, gri dendiğinde metal atıkları, sarı dendiğinde plastik atıkları atmasını bilecek. Bilindiği üzere bu tür atıkların doğadan kaybolması çok uzun sürüyor ve ciddi bir doğa kirliliğine neden oluyor. Şuanda Hükümet konağı önüne koyduğumuz çöp konteynerlerini tüm mahallerimize yaymayı düşünüyoruz. Fakat bundan önce halkımızı bu konuda bilinçlendirmek, bu uygulamaya elverişli hale getirmemiz gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Toplumumuzun bu konuda duyarlı davranacağının bilincinde olduğunu ifade eden Erener, şunları kaydetti:

“Bilinçsizce tüketiyor, bilinçsizce doğayı kirletiyoruz. Bir plastiğin doğadan kaybolması birkaç yüzyılı buluyor. Biz belediye olarak cam şişeleri kullanıyoruz. Hem sağlıklı, hem de geri dönüşümü var. Tabi bu uygulamanın tam uygulanabilmesi için herkesin duyarlı olması şart. Biz bu işi başarabilirsek, geleceğimize de bu kapsamda yön vermiş oluruz. Ben gözlemlediğim kadarıyla toplumumuzun da bu konuya duyarlı olacağı kanaatindeyim. Halkımızı öncelikle okullarımızdaki öğrencilerimizi bu konuda bilinçlendirmemiz gerekmektedir.”