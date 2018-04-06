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Görenler gözlerine inanamadı! Şok eden Balıklıgöl ilanı! 9 milyon liraya satılığa çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın dünyaca ünlü simgelerinden olan Balıkgöl’le ilgili internette şaşırtan bir ilan paylaşıldı. Mustafa Nimetoğlu, sahip olduğu yüzde 9'luk 62 metrekarelik hissesini, internet sitesinde ilanla 'arsa' adı altında 9 milyon liraya satılığa çıkardı.

Görenler gözlerine inanamadı! Şok eden Balıklıgöl ilanı! 9 milyon liraya satılığa çıkardı

Şanlıurfa'nın simgesi olan ve dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklıgöl platosundaki 688,88 metrekarelik alanda inşa edilen Halil-ür Rahman Medresesi'nin mirasçılarından Mustafa Nimetoğlu (35), sahip olduğu yüzde 9'luk 62 metrekarelik hissesini, internet sitesinde ilanla 'arsa' adı altında 9 milyon liraya satılığa çıkardı. İlanda 'Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazladır' denilen satışı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

DHA'nın haberine göre İstanbul'da yaşayan Mustafa Nimetoğlu, mirasçısı olduğu Şanlıurfa'nın tarihi mekanı olan Balıklıgöl platosundaki 688,88 metrekarelik alana kim tarafından ve ne zaman inşa edildiği bilinmeyen 'L' şeklindeki Halil-ür Rahman Medresesi'ndeki yüzde 9'luk olan 62 metrekare olan hissesini, 'arsa' adı altında satılığa çıkardı. Bir internet sitesine ilan veren Nimetoğlu, mirasçısı olduğu SİT alanı içerisinde yer alan hissesini, 9 milyon liraya satacağını duyurdu. İlanı görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği ilandaki medresenin yüzde 9 hissesini elinde bulunduğunu belirten Nimetoğlu, fotoğraflarını ve tapusunu paylaştığı alan ile ilgili şunları yazdı:

"İnşaat izni yoktur. Toplam Hisse; işaretli yapılar + suyun 4 metresini içermektedir. Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazladır."

İstanbul'da yaşayan Nimetoğlu, ilana yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, ilan sonrası telefonlarının susmadığını ifade etti. Dolandırıcı olmadığını kaydeden Nimetoğlu, yapacakları satışta kesinlik manevi duyguları olan kişilere satış yapacaklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıklıgöl satılık ilanı Şanlıurfa

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Medrese Osmanlı'ya ait değil mi? Nasıl şahısa ait bir tapusu olabilir? O dönemde AKP de yoktu özelleştirilmiş olsun. Çok şaşırdım.
@mkanat60 he he akp kadar taş düşsan başına ne alıp veremediğin varsa
ECEVİT NASIL GÖZDEN KAÇIRMIŞ.
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