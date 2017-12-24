Görenler inanamıyor! Evinde yüz binlerce solucan besliyor!

Sivas’ta yaşayan esnaf emeklisi Osman Çakmak, 4 yıl önce solucan üretiminin nasıl yapıldığını merak ederek evinin zemin katındaki 20 metrekarelik odada sabah kahvaltılarında içtiği çaydan geriye kalan posalar ile solucan üretmeye başladı. İlk yıl ürettiği solucanların sayısı 10 bine ulaşırken, 4 yılda solucanların sayısı 1 milyonu ulaştı. Hızla sayıları artan solucanlar, 20 metrekarelik odaya sığmaz oldu. Solucanları beslemek için komşularına yoğurt hediye edip karşılığında çay posası toplayan Çakmak, şimdilik tarım alanlarında gübreleme amaçlı kullanmak üzere talep edenlere solucanlardan hediye ediyor. Çakmak, ilerde üretimi genişletip solucan gübresi ticareti yapmayı planlıyor.

Solucan üretmeye merakla başladığını anlatan Osman Çakmak, “Bu işe merakla başladım. Meraktan başladığım bu işin içinde kendimi buldum. Meraklarımızı araştırmalarımızla ve arkadaşlarımızın destekleriyle bu işe 10 bin tane solucanla başladık. Beceririz beceremeyiz korkusu vardı üzerimde. Çok şükür becerdik de inşallah. Bu işe 3-4 yıl önce başladık ama onun öncesinde 2 yıllık bir araştırma süreci var. Çok korkuyorduk ama korkacak bir şey olmadığını şimdi çok daha iyi anlıyorum. Şu an solucanlarıma baktığım alan 20- 25 metrekarelik bir alan. Bu alanda 1 milyona yakın solucanımız vardır. Bu solucanlar kendini katlaya katlaya her geçen gün çoğalıyor. Soğuk hava iklimini çok sevdikleri için Sivas’ta üretimde randıman aldık. Yaz aylarında 2-3 aylık dönemde biz yavru göremiyoruz. Normalde bu mevsimde yavrudan geçemezsin ama yazın biz yavru göremiyoruz” dedi.