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Görenlerin bir daha baktığı yat, Bodrum'da- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 14:19 | Son Güncelleme

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine  'Görenlerin bir daha baktığı yat, Bodrum'da' başlıklı haberimizde, habere konu olan yatın değeri sehven '30 milyon dolar' olarak yazılmıştır.

Görenlerin bir daha baktığı yat, Bodrum'da- Yeniden

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine
'Görenlerin bir daha baktığı yat, Bodrum'da' başlıklı haberimizde, habere konu olan yatın değeri sehven '30 milyon dolar' olarak yazılmıştır. Doğrusu 110 milyon eruo olacaktır. Kaynağından yapılan düzeltmeyle haberi yeniden veriyoruz.
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YENİDEN

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MİLYARDER İşadamı Antony Marden, üst düzey teknolojiyle donatılmış 'Denizlerin Ferrarisi' olarak adlandırılan uzay gemisi biçimindeki süper lüks 'Adastra' adlı yatıyla, Muğla'nın Bodrum ilçesine demir attı.
Milyarder İşadamı Antony Marden ve eşi, Bodrum Kalesi'nin 1 mil açığına demirleyen yattan, korumaları ve arkadaşlarıyla zodyak bota binerek ayrıldı. Antony Marden ve beraberindekiler, bölgedeki cennet koyları gezdi. Uzaktan iPAD ile kumanda edilebilen, saatteki hızı 60 mile kadar ulaşan, 2 yatak odası, sinema salonu, çift kokpit, kütüphane ve güneşlenme terası ile jakuzi bulunan ve 6 kişilik mürettebatın idare ettiği yat ise ilçede günün konusu oldu. Yaklaşık 110 milyon Euro değerindeki yatı görmek isteyenler, sahile ve teknelerle denize akın etti. Uzaydan gelmiş görünümü veren yat, vatandaşlar tarafından da fotoğraflanıp görüntülendi. Marden ve eşinin, Bodrum koylarında 3 gün kaldıktan sonra tatillerini Rodos Adası'nda sürdüreceği öğrenildi. Marden, eşi ve arkadaşları, zodyak bot ile Bodrum koylarını gezerken, yata Bodrum Gıda Çarşısı'ndan 84 bin dolarlık gıda takviyesi yapıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Görenlerin bir daha baktığı yat, Bodrum'da- YenidenGörenlerin bir daha baktığı yat, Bodrum'da- YenidenGörenlerin bir daha baktığı yat, Bodrum'da- YenidenGörenlerin bir daha baktığı yat, Bodrum'da- Yeniden

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