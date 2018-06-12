Görev süresi dolan ABD'li Konsolos: Adanalıları tanımaktan keyif aldım

Bekir KARAKOCA- Nuri PİR/ADANA (DHA) - ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, Türkiye'deki görev süresinin dolduğunu belirterek, temmuz ayında ABD'ye döneceğini açıkladı. Specht, "Toros Dağları'nda yürüyüş yapmaktan, Seyhan Nehri boyunca Adana ve Mersin maratonlarında koşmaktan, geçmiş imparatorlukların birçok kalıntılarını keşfetmekten, Adana kebabı yemekten ve hepsinden önemlisi Adanalıları tanımaktan keyif aldım" dedi.

Konsolosu Linda Stuart Spech, konsolosluk konutunda bir araya geldiği gazetecilere 3 yıllık görev süresi hakkında bilgi verdi. Son dönemlerde Mardin, Van, Hatay, Diyarbakır ve Gaziantep'te veda ziyaretleri yaparak bölgede yaptıkları çalışmaları anlattığını belirten Specht, "Geçtiğimiz bahar aylarında ben ve ekibim Mardin'e seyahat ettik. Her yıl düzenlediğimiz Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi'ni desteklemek için gittik. Yerel ortaklarımızla motivasyonel konuşmacılar, interaktif eğitim ve ağ oluşturma etkinlikleri koordine ederek her yıl 100'den fazla iş kadınına somut beceriler kazanacakları, yeni ortaklıklar kurabilecekleri ve mevcut işletmelerini bir sonraki seviyeye taşımak için faydalanabilecekleri aktiviteler yaptık. Böyle büyük ve önemli çalışmaları desteklemekten gurur duyuyoruz. Ayrıca, Konsolosluğumuz, fikri mülkiyet hırsızlığını engelleme, ekonomik büyüme ve verimliliği teşvik etme, yenilikleri resmi olarak kaydetme ihtiyacına odaklanmamız için bir gün olan Dünya Fikri Mülkiyet Günü için de bir panel düzenlemek için Adana'daki yerel bir organizasyonla işbirliği yaptı" diye konuştu.

TEMMUZ AYINDA AYRILIYOR

Adana'dan ayrılacak olması nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Linda Stuart Specht, şunları söyledi:

"Temmuz ayında Adana'da ayrılacağım. Toros Dağları'nda yürüyüş yapmaktan, Seyhan Nehri boyunca Adana ve Mersin maratonlarında koşmaktan, geçmiş imparatorluklarının birçok kalıntılarını keşfetmekten, Adana kebabı yemekten ve hepsinden önemlisi Adanalıları tanımaktan keyif aldım. Büyük bir şehir olsa da Adana'da küçük bir kasaba hissi var. İnsanlar rahat, sıcak, cömertler ve topluluğunuzun parçası olmak benim için neşe ve onur kaynağı oldu. Lütfen ağustos ayında yerime gelecek olan Alejandro Baez için de beni karşıladığınız cömertlikle ona da hoş geldiniz demenizi isterim."

Açıklamalarının ardından gazetecilerle bir süre sohbet eden Linda Stuart Specht, bundan sonra ABD'de görev yapacağını söyledi.