Görev yaptığı üniversiteye rektör oldu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğü'ne Hüseyin Çiçek atadı.
MSKÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görev yaptığı üniversiteye rektör olarak atadı. Prof. Dr. Çiçek, "Marka üniversitesi olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projelerine ağırlık vereceğiz. Üniversitemizin her kademesiyle birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Ayrıştırıcı olmadan herkese eşit mesafede olacağız" dedi.
HÜSEYİN ÇİÇEK KİMDİR?
Hüseyin Çiçek, Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği'nde yaptı. 1990 yılında lisans eğitimini tamamlayan Çiçek, yüksek lisansını aynı üniversitede, aynı bölüm üzerine yaptı. 1998'de doktorasını yaparak, akademik kariyerinde yükselen Çiçek, TÜBİTAK'ta birçok çalışmaya imza attı.
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