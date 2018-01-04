HABER

Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'dan açıklama (3G YAYINI)

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 22:21 | Son Güncelleme 5 saat önce

Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediye binası önünde açıklama yaptı.

Hazinedar açıklamasında, "Allah'ın verdiği canı Allah alır. Demokrasilerde bunun tezahürü de, milletin verdiği emaneti ancak ve ancak millet alır. Henüz şahsıma tebliğ edilmemiş olmasına rağmen sizlerle beraber basından öğrendiğim, görevden uzaklaştırılmama dair karara ilişkin söyleneceklerin büyük birçoğunu bugün basın toplantısında paylaştım. Yüzde 77 oyla Beşiktaş halkının emanetini temsil ediyorum. Bu emanet kutsal bir emanet." dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Eski belediye başkanının kızından büyük vurgun! Zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirmiş

Eski belediye başkanının kızından büyük vurgun! Zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirmiş

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hazinedar'ın bu görüntüleri çok konuşulacak!

Hazinedar'ın bu görüntüleri çok konuşulacak!

17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı! Tepki yağıyor

17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı! Tepki yağıyor

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanete göre il il cuma namazı saatleri (5 Ocak Cuma)

Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanete göre il il cuma namazı saatleri (5 Ocak Cuma)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.