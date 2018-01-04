Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'dan açıklama (AKTÜEL)

Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediye binası önünde açıklama yaptı.
Hazinedar açıklamasında, "Allah'ın verdiği canı Allah alır. Demokrasilerde bunun tezahürü de, milletin verdiği emaneti ancak ve ancak millet alır. Henüz şahsıma tebliğ edilmemiş olmasına rağmen sizlerle beraber basından öğrendiğim, görevden uzaklaştırılmama dair karara ilişkin söyleneceklerin büyük birçoğunu bugün basın toplantısında paylaştım. Yüzde 77 oyla Beşiktaş halkının emanetini temsil ediyorum. Bu emanet kutsal bir emanet." dedi.
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