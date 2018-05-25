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Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran'dan ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 11:37 | Son Güncelleme

Muharrem İnce'nin ziyareti sonrası görevden alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran ilk kez konuştu. Duran ve yardımcıları bugün fakültenin bahçesinde toplanarak öğrencilere ve çalışma arkadaşlarına veda etti. Dekan Duran “Sayın Muharrem İnce’yi okula almamam gerektiği konusunda talimat verdiler. Ancak ben bunu kabullenemedim. Dünkü olay ipimizi çekti " dedi

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran'dan ilk açıklama

Dün gece görevden alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, öğrencilere ve çalışma arkadaşlarına veda etti.

Sözcü'den Seda Önceler'in haberine göre; Rektörlük tarafından Muharrem İnce’yi okula almaması konusunda uyarıldığını belirten Prof. Dr. Alaattin Duran sözlerine şöyle devam etti: “24 Nisan'dan itibaren bir bölünmeme mücadelesinin içerisindeyiz. Siz bu süreçte harikalar yarattınız. Ben dün aslında istifa etmiştim. Fakat sonradan istifamı geri aldım. Kabullenemeyeceğim bir şey var. Bir milletvekilinin, bir cumhurbaşkanı adayının Cerrahpaşa'ya girmesini önlememizi bana söylediklerinde, bunu kendime anlatamadım. Burası her türlü insanın girip çıktığı, benden randevu aldığı bir yer. Ben onların söyledikleri gibi bir şey olamayacağını ve normal sürecin devam edeceğini, bu görüşmenin gerçekleşeceğini söyledim. Biz dün Sayın Muharrem İnce ile gayet mâkul, gayet güzel bir sohbet yaptık. Ondan sonra da dışarıda çok uzun değil gayet kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Akşam rektör beni aradı; önce övdü. ‘Şöyle başarılısınız, şöyle güzel şeyler yaptınız’ diye. Sonra da ‘YÖK başkanı sizin görevden ayrılmanızı istiyor' dedi.”

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Dekanı uğurlamaya CHP’li Ali Şeker de geldi.

Konuşurken duygulandığı gözlenen Dekan Duran “İstifamı az önce bir dilekçeyle rektörlüğe gönderdim. Açıkçası dünkü olay bizim ipimizi çekmiş oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Buna uğraşsaydık yapabilir miydik bilmiyorum ama onlar bizi birleştirdiler. Her gruptan, her görüşten insan Cerrahpaşa için bir araya geldi. Bu birliktelikle biz çok daha iyi yerlere geleceğiz. Lütfen hakkınızı bana helal edin… ” diye konuştu.

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Öğrenciler ve öğretim görevlileri tarafından gözyaşlarıyla uğurlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr Alaattin Duran ve Dekan yardımcıları, öğrencilerin oluşturduğu kortejin ön safında yer alarak okulun içinde “Rektör istifa” sloganları atarak yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında sağanak yağmura rağmen yürüyüşü bitirmeyen öğrenci ve öğretim görevlileri “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısını söyledi.

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Okuyucu Yorumları 79 yorum
SÖZDE DEMOKRASİNİN ÖZGÜRLÜĞÜN RESMİ .....
yani en fazla 1 ay boş kalır önemli değil Bir ay sonra zaten hem okullar birleşecek hem öğrenciler hem öğretmenler hem göreve iade edilecek merak etmesin Allah'ın izniyle bunların Bedeli ödetilecek yani
sen okulda siyaset yap sonrada demokrasi de okulda siyaset ne zaman gördün,sonuçlarına katlanacak sınıf böyle,çiflik değil bu ülke
@furkan_94 okulda mitin alanı değil orayı siyasi bro yapamaz kimse süper olmuş demorasiymiş pkk da demorasi istiyen zihniyet işte
Ülkenin haline bakarmisınz ya.
@actor Bunlar sadece gördüklerimiz..
diktatörlük yokmuş peh peh peh. bunca vebalin hesabını nasıl vereceksiniz? Allah ınızdan bulun bu milletin iki eli yakanızda
Bütün soru ve sorunları geçtim, Bir insanın ekmeği ile oynamak hangi dine, hangi insanlığa, hangi makama sığar?
@kaan_dere_1986 adamlar dine inanmıyoruki kullanıyor sadece
AKP bu zulmü insanlara neden yapıyorsunuz 3 5 sene sonra her şey ortaya çıkmayacak mı neden neden neden bu acizlikler....
ORASI BİR OKUL BİR EĞİTİM MERKEZİ SENIN HERNE ŞEKILDE OLURSA OLSUN ORDA SİYASET YAPTIRMAN YANLIŞ
@erkenek033 erduvan nın yapmadığı yer kalmadı hatta bir keresin şehit tabutunun üstüne çıkıp siyaset yaptı
@erkenek033 Bunu tayyip için de diyebiliyorsan diyeceğim ki haklısın.
SİVİL HAYATTA BAŞARILAR...
akpye oy yok artik
Mehmet Ali Yekta Saraç Yukarıda Allah var ekmeğinden ettiğin insanların bedduası var yakanda
İşte sindirme hep böyleler görevden alırlar baskı kurarlar dava açarlar savcılığa şikayet ederler fetö varken suçlu fetöydü şimdi kim siz föteyle bir pantalonun iki cebi gibisiniz. Bizim bu dekan gibi adamlara ihtiyacımız var mevkii si hiç farketmez isterse remayözcü olsun
Hala demokrasiden bahsediyor. işte size demokrasi Ak Kafalılar.
krallık yıkılacak inş
yağdanlıklar devrede adam onurlu bir hareket yapmış bedelini bakın n asıl ödüyor yazıklar olsunki aynı cesareti gösterecek adam kalmamış . hak yolunda gidemeyecek kadar basitleşmişler
okuyan insanlara alerjisi var iktidarın yapmak istedikleri cahil bi toplum yaratmak biat itaat eden bi toplum ve başarılı oluyorlar
selam olsun onurlu dik insanlaraaa.
buda mı gol değil akpartililer geçenlerde kuaförde sohbet ettiğimiz okul müdürü erdoğana karşı internetten yorum yaptı diye uyarılmış bu şartlar altında yaşamayı ancak yalakalar ister
bitmez bu yönetimin oyunları
Demokrasi öyle birşey ki tadından yenmiyor
işte manifesto ile bize uygulanacağı ilan edilen ileri demokrasi dedikleri bu ılsa gerek
bu ak yapılanma işte böyle işine geldiğini
yandaş medya, yandaş eğitim, yandaş kurumlar, v.b ondan sonra ülkede demokrasi var ... haaa varr...
24 HAZİRANDA MİLLET ONLARIN İPİNİ ÇEKECEK
diktatörlük tam olarak bu işte
nerde demokrasi bir cumhurbaskani adayi hakki degilmi insanlarla istedigi yerde gorusup niyetini belli etmesi hakki degilmi. hak sadece akp icinmi gecerli
Akp o kadar riyakar o kadar kendine odaklı bir parti ki, ülke çıkarları umurlarında değil Eğer olsaydı zaten, Feto diye derdimiz olmazdı Ekonomi batma noktasına gelmezdi Tek bildikleri inşaat onuda en rahat götürebildikleri iş kolu olduğu için dolu dizgin yükleniyorlar. Ülke menfaatine yaptıkları işler olmadı mı muhakkak oldu ama 5 bana 1 sana mantığını benimsediler
imamhatip mezunu atayın dekanlık yapsın.
Böyle demokrasininde bizi bu hale getirenlerinde bu insanları böylesine zıt düşüreninde Allah belasını versin. Muharrem ince terörist mi de ülkesindeki eğitim binasına alınmıyor ?
az kadı demokrasiye sabır herşey İNCEden İYI olacak
Siz kaç siyasi adayın üniversite yada herhangi bir okulda miting yaptığını gördünüz. Ayıp ya okul orası. Haketti
@3122573 sen padişahının hangi üniversite yada okulda,cenazede.iftarda. hastanede siyaset yapmadını söylesene....
@3122573 SEN HİÇ CAMİDE SİYASET YAPILDIĞINI GÖRMEDİN Mİ?
Bir daha büyük sözü dinle bu kulağına küpe olsun
BİR ÜLKE TEK KİŞİYE MAHKUM.TÜKÜREYİM BÖYLE YÖNETİM ŞEKLİNE
Demokrasi mefta olmuş mefta
şiddetle bu olayı kınıyorum, hani demokrasi? ziyarete gelen pkk lı veya uzay yaratığı değil tc vatandaşı... hiç yakışık almadı, yazıklar olsun.
okulda siyaset olmaz... rektor olmussun ama bunu anlamamissin. arkana ogrencileri alip pabkart actirip okula siyaseti sokarsan, sag sol olaylarini atesleyen kisi olursun.
Evet buna benzer durumlar ırakta suriyede yemende suudi arabistanda olur sonları ne oluyor görüyoruz
Sayın Dekan sen onurlu ve dürüst bir duruş serğiledin. Helal olsun sana. Halk dan hukuk dan ve özgürlük den yoksun olan bir iktidarın icratı.
Insanlari sadece siyasi goruslerinde dolayi boyle ayrismaya tuttuklari icin ve bunun mucadelesini veren durust insanlari da gorevlerinden aldiklari icin akp; nah oy alirsin benden.
Sözün bittiği yerdeyiz..Her güzel şeyin üstünün kapatıldığı ayaklar altına alındığı bir dönemden geçiyoruz..Biz göremesek de Tarih yazacak Allah affetmeyecek güzel insanlar kazanacak..Rezilliklerin Alenen yaşatıldığı ve rahatlıkla üstünün kapatıldığı heryeri şehit kanı dolu olan bu güzel ülke elbet kazanacak
ya hehe şow hep acitasyon yapın belki kazanırsınız
bu tayyibden kurtulmazsak 24 haziranda... ben size diyim hiç birimizin sonu iyi değil... ülke felakete doğru hızlı bir şekilde gidiyor...
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