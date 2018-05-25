Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran için çarpıcı iddia

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, YÖK’ün talimatıyla Rektörlük tarafından görevden alındı.

Duran'ın görevden alınma gerekçesinin dün gerçekleşen 13. Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin ziyaretine onay vermesinin olduğu öne sürüldü.

Birgün'den Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre; İnce'nin yapacağı ziyaret öncesi Güvenlik Amiri Ali Nergis, Dekanlık katına çıkarak Rektörlük tarafından ziyaretin istenmediğini, güvenliği tehdit ettiğini Prof. Dr. Duran'a iletti.

İddiaya göre; Dekan Prof. Dr. Duran, Cumhurbaşkanı Adayı İnce'nin ziyaretini kabul edeceğini açıklamasının ardından güvenlik amiri Nergis'in 'Muharrem İnce'yi buraya sokamazsınız. Sokarsanız gününüzü görürsünüz' şeklindeki sözlü saldırısına maruz kaldı.

Tartışmaların ardından güvenlik amiri Nergis, Dekanlık binasından ayrıldı. Güvenliklerin ziyarete engel olması sözkonu oldu. Ancak İnce'nin ziyaretine öğrenci ve akademisyenlerin yoğun katılımı eklenince müdahale imkansız hale geldi.

Bu gelişmelerin ardından Dekan Prof. Dr. Alaattin Duran'ın gece 11.00 sularında telefonla aranarak görevden alındığı bildirildi.

İstanbul Üniversitesi'ni bölen iktidar, bugünkü destek ziyaretimizden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı'nı görevden aldı. İşte bu yüzden adayım! Ülkenin seçkin beyinlerinin kaderi, bir kişinin iki dudağı arasında olmasın diye! — Muharrem İNCE (@vekilince) 24 Mayıs 2018



