Görevden alınan CHP'li başkan Erdoğan'a teşekkür etti

CNN Türk'te 'Türkiye'nin Gündemi' programına katılan Hazinedar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmasının tartışıldığı programda Hazinedar, programın konuklarından hukukçu Uğur Poyraz'a gönderdiği mesajda, "Sayın Cumhurbaşkanı bugün talimat vermiş. Oğluma ve eşime pasaportları yarın iade edilecek. Her şeye rağmen kendisine teşekkür ederim. Bugün öğleden sonra aradılar" açıklamasında bulundu.