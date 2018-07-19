HABER

Görevden alınan Hayrabolu Emniyet Müdürü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 15:18 | Son Güncelleme

Görevden alınan Hayrabolu Emniyet Müdürü tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Görevden alınan Hayrabolu Emniyet Müdürü tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, hakkındaki bazı iddialardan dolayı Emniyet Müdürü Benhur Aksu'yu görevden aldı.

Ayrıca Aksu hakkında, Hayrabolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından işlem başlatıldı.

"Rüşvet" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" iddiasıyla gözaltına alınan Aksu, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
Nazilli'de yanan orman ve zeytinlik alan gündüz görüntülendiNazilli'de yanan orman ve zeytinlik alan gündüz görüntülendi
Turkuaz, siyah... İşte İstanbul'un yeni taksileriTurkuaz, siyah... İşte İstanbul'un yeni taksileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Benhur Aksu emniyet müdürü gözaltı Hayrabolu Tekirdağ tutuklama

En Çok Okunan Haberler

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Metro'da çıplak kadın alarmı! Bir anda soyunmaya başladı!

Metro'da çıplak kadın alarmı! Bir anda soyunmaya başladı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

Ankara'da FETÖ operasyonu! Aralarında 9 komiser yardımcısı da var

Ankara'da FETÖ operasyonu! Aralarında 9 komiser yardımcısı da var

Ailesi CHP'li diye intihar etmeye kalkıştı: Artık dayanamıyorum

Ailesi CHP'li diye intihar etmeye kalkıştı: Artık dayanamıyorum

Hasan Ferit Gedik'in öldüğü Gülsuyu olaylarıyla ilgili yeni gelişme: 25 gözaltı

Hasan Ferit Gedik'in öldüğü Gülsuyu olaylarıyla ilgili yeni gelişme: 25 gözaltı

Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı!

Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.