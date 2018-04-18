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Görevden alınan Yüzbaşı askerlik şubesi önünde intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 09:22 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2.5 ay önce açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur (Koştan), kısa süre öncesine kadar görev yaptığı Askerlik Şubesi'nin önünde, özel güvenlik görevlisinin tabancasını ayarak yaşamına son verdi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2.5 ay önce açığa alındığı belirtilen Ödemiş Askerlik Şubesi eski başkanı yüzbaşı Fatih Uğur K. gece geç saatlerde, daha önce görev yaptığı binaya geldi. Askerlik Şubesi' görevli olan ve nöbet tutan özel güvenlik görevlisinin belinden silahını kapan Fatih Uğur K., başına ateş ederek yaşamına son verdi.

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Görevliler ambulans çağırıp, durumu polise bildirdi. Fatih Uğur K.'nın yaşamını yitirdiği anlaşılırken, olay yerine gelen Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve savcı inceleme yaptı.

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Fatih Uğur K.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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DHA

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izmir Ödemiş FETÖ Fatih Uğur Askerlik şubesi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kim verecek bu adamın vebalini feto bahnesi ile ne kadar atatürkçü subay varsa tasfiye edilip yerlerine kendi adamlarını yerleştiriyorlar vatan haini bir insan neden intihar etsin o kadar kolay mı yazıklar olsun
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