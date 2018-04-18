Görevden alınan Yüzbaşı askerlik şubesi önünde intihar etti

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2.5 ay önce açığa alındığı belirtilen Ödemiş Askerlik Şubesi eski başkanı yüzbaşı Fatih Uğur K. gece geç saatlerde, daha önce görev yaptığı binaya geldi. Askerlik Şubesi' görevli olan ve nöbet tutan özel güvenlik görevlisinin belinden silahını kapan Fatih Uğur K., başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Görevliler ambulans çağırıp, durumu polise bildirdi. Fatih Uğur K.'nın yaşamını yitirdiği anlaşılırken, olay yerine gelen Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve savcı inceleme yaptı.
Fatih Uğur K.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
DHA
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