Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye eri öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri Kamil Yıldırım (43) görevi başında geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri Kamil Yıldırım, sabah saatlerinde itfaiye müdürlüğündeki görevine gitti ve gece nöbetini beklemeye başladı. Akşam saatlerinde aniden fenalaşan Kamil Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiğini anlayan mesai arkadaşları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yıldırım'ı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste uzun süren kalp masajı ve tedaviye cevap vermeyen Kamil Yıldırım hayatını kaybetti.
İtfaiye eri Kamil Yıldırım'ın cenazesi yarın Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından Yeni Karaköy Köyü'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.
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