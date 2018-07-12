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Görevi Binali Yıldırım'a devreden Durmuş Yılmaz'dan dikkat çeken sözler: Mühür kimse artık?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 19:51 | Son Güncelleme

Meclis Başkanlığı devir teslim töreninde görevi Binali Yıldırım'a bırakan Durmuş Yılmaz, Meclis Başkanlığı makamının zayıfladığı iddiasında bulundu. Binali Yıldırım'a "703 sayılı KHK yayımlandıktan sonra bir numaralı mühür bu mühür mü oldu, yoksa Cumhurbaşkanının elindeki mühür mü oldu?" diye soran Yılmaz, Yıldırım ve milletvekillerine de bazı uyarılarda bulundu.

7 Temmuz’dan itibaren geçici Meclis Başkanlığı görevini yürüten İYİ Partili Durmuş Yılmaz, yeni başkanın seçilmesiyle birlikte görevi AKP’li Binali Yıldırım’a devretti. Devir teslim töreninde konuşan Yılmaz’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Meclis Başkanlığı mührünün önemine vurgu yapan Yılmaz, “703 sayılı KHK yayımlandıktan sonra bir numaralı mühür bu mühür mü oldu, yoksa Cumhurbaşkanının elindeki mühür mü oldu? Çünkü bu dakika itibariyle TBMM’nin cumhurbaşkanımızın yokluğunda kendisini temsil etme gibi bir durum söz konusu değil. Bu artık ikinci başkanın elinde” dedi.

“NASIL EVRİLECEĞİNİ GÖRECEĞİZ”

Yeni sisteme de dikkat çeken Yılmaz, “Yepyeni bir düzenin içine girdik. Montesquieu’nun dediğine göre anayasal düzenlemelere bu çerçeveden bakarsak, kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde özgürlükleri tam olarak yaşamamız mümkün görünmüyor. Dolayısıyla şu andaki anayasamızın 104. maddesinde açık ve net olarak belli ki anayasanın ve TBMM’nin yaptığı kanunlar üzerinde bir güç yok deniliyor. Ancak şu anki durumda önümüzdeki dönemde nasıl gelişeceğini, evrileceğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.

YILDIRIM VE MİLLETVEKİLLERİNİ UYARDI

Yeni Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a da uyarılarda bulunan Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde yeni Meclis Başkanı’na çok önemli bir görev düşüyor. Bugün itibariyle yürütmenin TBMM’ye kanun teklifi ve tasarı gönderme yetkisi yok. Güçlü bir kuvvetler birliğine mi evrileceğiz? Yoksa kuvvetler ayrılığını muhafaza edebilecek miyiz? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Ben bütün milletvekillerine büyük bir titizlikle milletin iradesini bu çatı altında temsil etmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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