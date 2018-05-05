Görevlendirilen belediye başkan vekiline eski belediye başkanından övgü

SİİRT (AA) - Pervari Kaymakamı ve Beğendik belde Belediye Başkan Vekili Hakan Şeker, beldede göreve geldiği günden bu yana 3 milyon 500 bin liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şeker, beraberinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ali Ergüçlü ve İlçe Emniyet Amiri Naci Sığın ile beldeyi ziyaret etti. Belde halkıyla bir araya gelen Şeker, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, yaptıkları ve yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Beldenin en iyi hizmetlere kavuşması için devletin bütün imkanlarının seferber olduğunu ifade eden Şeker, "Beldemizde göreve geldiğimiz günden bu yana 3 milyon 500 bin liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmaların yanı sıra beldemizde 2 doktorlu aile sağlığı merkezi ve lise binasının yapımına kısa sürede başlanacak. Halkımızın sesine kulak veriyoruz ve bulduğumuz her fırsatta onlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz." dedi.

2004-2009 yılları arasında beldede belediye başkanlığı yapan Ali Osman Selçuk da görevlendirme yapılan belediye ile ilgili bazı şeyler söylemek istediğini belirtti.