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Görevlendirilen belediye başkan vekiline eski belediye başkanından övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:33 | Son Güncelleme

Pervari Kaymakamı ve Beğendik belde Belediye Başkan Vekili Şeker: - "Beldemizde göreve geldiğimiz günden bu yana 3 milyon 500 bin liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik" - Eski belde Belediye Başkanı Selçuk: - "Burada 4-5 kişi belediye başkanlığı yaptı. Hiçbirimiz kaymakamımız kadar bu beldeye hizmet vermiş belediye başkanları değiliz"

SİİRT (AA) - Pervari Kaymakamı ve Beğendik belde Belediye Başkan Vekili Hakan Şeker, beldede göreve geldiği günden bu yana 3 milyon 500 bin liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şeker, beraberinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ali Ergüçlü ve İlçe Emniyet Amiri Naci Sığın ile beldeyi ziyaret etti. Belde halkıyla bir araya gelen Şeker, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, yaptıkları ve yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Beldenin en iyi hizmetlere kavuşması için devletin bütün imkanlarının seferber olduğunu ifade eden Şeker, "Beldemizde göreve geldiğimiz günden bu yana 3 milyon 500 bin liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmaların yanı sıra beldemizde 2 doktorlu aile sağlığı merkezi ve lise binasının yapımına kısa sürede başlanacak. Halkımızın sesine kulak veriyoruz ve bulduğumuz her fırsatta onlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz." dedi.

2004-2009 yılları arasında beldede belediye başkanlığı yapan Ali Osman Selçuk da görevlendirme yapılan belediye ile ilgili bazı şeyler söylemek istediğini belirtti.

Belediyenin 1992'den bu yana kurulduğunu anımsatan Selçuk, "O tarihten beri 5 dönem belediye başkanlığı yapan insanlarımız var. O isimlerden biri de benim. Burada 4-5 kişi belediye başkanlığı yaptı. Hiçbirimiz kaymakamımız kadar bu beldeye hizmet vermiş belediye başkanları değiliz. Bu konuda şahsen çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Beldede altyapıdan üstyapıya, park ve spor alanlarından diğer alanlara kadar birçok hizmetin hayata geçirildiğini vurgulayan Selçuk, "Burada yapılan her neyse bütün hizmetleri beğeniyoruz. Hepimizin kaymakamımıza saygı göstermemiz ve onu bu konuda methetmemiz lazım. Çünkü elinden gelen her şeyi yapıyor. Belde halkı olarak kendilerine teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

1992'den bu yana belediye kurulu olan beldede, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapıldığından bu yana hayata geçirilen çalışmalarla belde bambaşka bir görünüme kavuştu.

Çocukların vakit geçirebileceği oyun alanlarından spor alanlarına, dinlenme alanlarından ibadethanelere, eğitimden sağlığa birçok çalışmanın yapıldığı beldede, vatandaşlar belediyecilik hizmetleriyle buluşuyor.

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Beğendik beldesi Pervari Siirt

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