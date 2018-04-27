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Görevlendirilen belediyeden kız çocuklarının eğitimine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 17:10 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen, "Kız Çocuklarının Okullaşması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi" kapsamında oluşturulan heyet ilçe ilçe gezerek kırsal mahallelerde seminerler veriyor - Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman: "Aile içi şiddeti önlemek de en az kızların okula gönderilmesi kadar önemli. Kırsal mahallelerimizde şu ana kadar 700 vatandaşımıza ulaştık. Çalışmalarımız inşallah meyvelerini vermeye başladı"

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen, 'Kız Çocuklarının Okullaşması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi" kapsamında seminerler düzenleniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığınca okullaşmanın az olduğu kırsal mahallelerde, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muhtarlar Daire Başkanlığı ve psikoloji alanında uzman danışmanlarla toplumu bilgilendirmeye yönelik seminer veriliyor.

Artuklu, Mazıdağı, Savur, Midyat, Yeşilli ve Ömerli ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde gerçekleştirilen seminerlere ilişkin açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, toplumun refahı ve huzuru için çalıştıklarını belirtti.

"Mardin’de okuma yazma bilmeyen kalmaması için tüm kurumların birlikte çalıştığını ifade eden Yaman, 'Valilik, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, il ve ilçe müftülükleri, milli eğitim müdürlükleri ile Mardin'de el birliği ile çalıştıklarını aktardı.

Çalışmayı önce kadınlara ulaşarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Yaman, "Şimdi de daha önce tespit ettiğimiz, özellikle kızlarını okula göndermeyen ailelerin yaşadığı mahallelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kırsal mahallelerde kızlarını okula göndermeyen ailelere ulaşarak seminerler verdiklerini, bunun yanında özellikle aile içi şiddetin önlenmesi için de bilgiler verdiklerini anlatan Yaman, şunları kaydetti:

"Aile içi şiddeti önlemek de en az kızların okula gönderilmesi kadar önemli. Toplumu oluşturan aile ne kadar mutlu olursa toplum da bir o kadar mutlu olur. Ekiplerimiz özverili şekilde çalışıyor. Kırsal mahallelerimizde şu ana kadar 700 vatandaşımıza ulaştık. Bu vatandaşlarımıza kızların okula gönderilmesi ile aile içi şiddetin dini, resmi ve psikoloji boyutunu anlattık. Ailelerimizi ikna etmeye çalıştık. Bu çalışmalarımız inşallah meyvelerini vermeye başladı. Çalışmalarımız tüm ilçelerimiz devam edecek.''

Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül de 10 çocuklu bir ailenin 7 kızından biri olduğunu belirterek, babasının tüm kızlarını okula gönderdiğini söyledi.

Toplumun gelişmesi açısında kızların okula gönderilmesinin önemine işaret eden Bingül, ''Şimdi ben doktorum. Muayene ettiğim hemşehrilerimizin ettiği bütün duaları anne ve babama gönderiyorum.'' diye konuştu.

İl Müftüsü İsmail Çiçek de, İslam'ın ilk emrinin "Oku" olduğunu dile getirerek, kızların okula gönderilmesi gerektiğini belirtti.

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