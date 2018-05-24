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Görevlendirme yapılan belediye Erciş'in çehresini değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Erciş Belediyesi, kaynakları halkın yararına kullanarak gerçekleştirdiği "Sahil Yolu Vitrin Projesi" ile vatandaşların sahilde aileleriyle temiz bir çevrede huzur içinde zaman geçirmesini sağlıyor - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar: - "Daha önce belediye imkanları terör örgütüne gidiyordu. Biz bu kaynakları halk için kullanıyoruz. Şu an projenin yüzde 80'i bitmiş durumda. Tam anlamıyla bittiğinde hem Erciş'in hem de bölgenin çehresini ciddi anlamda değiştirmiş olacağız"

FERHAT TULAN - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Erciş Belediyesi, kaynakları halkın yararına kullanarak gerçekleştirdiği "Sahil Yolu Vitrin Projesi" ile vatandaşların sahilde aileleriyle temiz bir çevrede huzur içinde zaman geçirmesini sağlıyor.

Görevlendirmenin ardından vatandaşların hak ettiği hizmetlere kavuşması için önemli çalışmalar yürüten Erciş Belediyesi, hayata geçirdiği "Sahil Yolu Vitrin Projesi" ile halkı huzurlu ve güvenli bir ortama kavuşturdu.

Yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki sahil yolunda koşu bandı, bisiklet yolu, yaya yolu, kafeler ve parklar yapan belediye, vatandaşların huzuru için bisikletlerle devriye gezen özel güvenlik ekibi oluşturdu.

Sahile yapılan deniz feneri, yel değirmeni ve ışıklandırma sistemi ilçeye güzellik kattı.

Üniversite öğrencileri ve vatandaşlar özellikle hafta sonları sahile gelerek huzur içinde zaman geçiriyor.

- "Kaynakları halk için kullanıyoruz"

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, AA muhabirine, görevi devraldıklarından itibaren ilçe halkı için her türlü hizmeti yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Van ve Ankara büyükşehir belediyelerinin destekleri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatları ile sahil yolu projesini halkın hizmetine sunduklarını anlatan Yaşar, şöyle devam etti:

"Daha önce belediye imkanları terör örgütüne gidiyordu. Biz bu kaynakları halk için kullanıyoruz. Bu çalışmalarımızı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetimizin ve İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle yapıyoruz. Şu an projenin yüzde 80'i bitmiş durumda.Tam anlamıyla bittiğinde hem Erciş'in hem de bölgenin çehresini ciddi anlamda değiştirmiş olacağız. İnsanlarımızın sosyal yaşam alanlarına da ciddi katkılar sunacağız."

Yaşar, yaptıkları çalışmalarla ilgili, başka illerden gelip ilçede görev yapan memur ailelerden de olumlu izlenimler aldıklarını ifade ederek, "İnşallah bu dönem ilçemizde huzurun, sükunun hakim olacağı bir dönemin başlangıcı olur. Bölge halkımız için terörsüz, sıkıntısız güzel günler diliyorum. Zaten baktığımızda böyle bir ortamı oluşturduğumuzu ve halkın huzur içinde yaşadığını görüyoruz." dedi.

Yaşar, sahil yolunda vatandaşlar için temizlik ile park ve bahçeler ekibi de oluşturduklarını dile getirdi.

Özel güvenlik biriminin de vatandaşlar için sürekli devriye gezdiğini aktaran Yaşar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem belediyemizin özel güvenlik teşkilatı görev yapıyor hem de İlçe Emniyet Müdürlüğünün sahile sürekli attığı devriyeler var. Burada akşam geç saatlere kadar tek başına gezen bayanları görebiliyorsunuz. Amacımız insanlarımızın kamu hizmetlerinden hiç bir güvenlik endişesi duymadan istifade edebilmelerini sağlamak. Bu konuda çok büyük gelişmeler kat ettik. Özel ekipler yaz kış demeden çalışacaklar. Halkın talepleri doğrultusunda bu sayıyı da arttıracağız."

- Vatandaşlar projeden memnun

İlçeye üç yıl önce öğretmen olarak atanan Rumeysa Şimşek ise geldiği ilk sene sahilde yürüyüş yapamadıklarını anlattı.

Güvenlik sorununun çözülmesiyle sahilde rahatlıkla yürüyüş yapabildiklerini ifade eden Şimşek, "Şimdi özellikle bayan öğretmenler ve diğer memur kesimi için çok güzel spor yapabileceğimiz bir alan oldu. Gece geç saatlere kadar sahilde yürüyüş yapabiliyoruz. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz." dedi.

Öğretmen Derya Yıldız da sahil yolunda güzel bir sosyal yaşam alanı oluşturulduğunu, güvenlik güçlerinin de devriye atmasıyla güvenli gezinti yapabildiklerini söyledi.

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