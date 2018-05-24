Görevlendirme yapılan belediye Erciş'in çehresini değiştirdi

FERHAT TULAN - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Erciş Belediyesi, kaynakları halkın yararına kullanarak gerçekleştirdiği "Sahil Yolu Vitrin Projesi" ile vatandaşların sahilde aileleriyle temiz bir çevrede huzur içinde zaman geçirmesini sağlıyor. Görevlendirmenin ardından vatandaşların hak ettiği hizmetlere kavuşması için önemli çalışmalar yürüten Erciş Belediyesi, hayata geçirdiği "Sahil Yolu Vitrin Projesi" ile halkı huzurlu ve güvenli bir ortama kavuşturdu. Yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki sahil yolunda koşu bandı, bisiklet yolu, yaya yolu, kafeler ve parklar yapan belediye, vatandaşların huzuru için bisikletlerle devriye gezen özel güvenlik ekibi oluşturdu. Sahile yapılan deniz feneri, yel değirmeni ve ışıklandırma sistemi ilçeye güzellik kattı. Üniversite öğrencileri ve vatandaşlar özellikle hafta sonları sahile gelerek huzur içinde zaman geçiriyor. - "Kaynakları halk için kullanıyoruz" Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, AA muhabirine, görevi devraldıklarından itibaren ilçe halkı için her türlü hizmeti yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Van ve Ankara büyükşehir belediyelerinin destekleri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatları ile sahil yolu projesini halkın hizmetine sunduklarını anlatan Yaşar, şöyle devam etti: "Daha önce belediye imkanları terör örgütüne gidiyordu. Biz bu kaynakları halk için kullanıyoruz. Bu çalışmalarımızı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetimizin ve İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle yapıyoruz. Şu an projenin yüzde 80'i bitmiş durumda.Tam anlamıyla bittiğinde hem Erciş'in hem de bölgenin çehresini ciddi anlamda değiştirmiş olacağız. İnsanlarımızın sosyal yaşam alanlarına da ciddi katkılar sunacağız." Yaşar, yaptıkları çalışmalarla ilgili, başka illerden gelip ilçede görev yapan memur ailelerden de olumlu izlenimler aldıklarını ifade ederek, "İnşallah bu dönem ilçemizde huzurun, sükunun hakim olacağı bir dönemin başlangıcı olur. Bölge halkımız için terörsüz, sıkıntısız güzel günler diliyorum. Zaten baktığımızda böyle bir ortamı oluşturduğumuzu ve halkın huzur içinde yaşadığını görüyoruz." dedi.