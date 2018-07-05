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Görevlendirme yapılan belediye ile kırsal mahalleler suya kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 12:18 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde içme suyu sorunlarını gideriyor

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla kırsal mahalleler sağlıklı içme suyuna kavuşuyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu Kanalizasyon İdaresi (MİSKİ), içme suyu boru hattı eskiyen, patlayan veya farklı bir nedenden dolayı sıkıntı çıkaran kırsal mahallelerde altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, 50 kilometre içme suyu borusu döşendi, 17 içme suyu deposu inşa edildi, 17 su deposunun bakım ve onarımı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, kırsal mahallelerin içme suyu sorunlarını giderdiklerini belirtti.

Belediye imkanlarını şehir merkezi ve kırsal mahalleler ayırımı yapmadan herkese ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Yaman, kent merkezindeki hizmetin aynısını kırsal mahallelerde de gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Ekiplerimiz yoğun bir şekilde kırsal mahallelerin altyapı, içme suyu, yol, çocuk oyun alanları, taziye evi gibi hizmetleri bitirip hemşehrilerimize teslim etmenin telaşında." diyen Yaman, kırsal mahallelerin olmazsa olmazlarından içme suyu ile ilgili sorunları ortadan kaldırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktardı.

Yaman çalışmalarını "İçme suyu altyapı çalışmalarında su boruları patlayan, kullanılamaz hale gelen, eskiyen veya yeni ihtiyaç duyulan mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni içme suyu depoları inşa ediyoruz. Eskiyenleri onarıp temizliyoruz." şeklinde anlattı.

Yaman, belediyenin imkanlarını şehrin sorunlarını gidermek için kullandıklarını söyledi.

Kızıltepe ilçesinin Ziyaret Mahalle Muhtarı Hamdullah Kureyşi, "İçme suyu boruları çok eskiydi ve sürekli sıkıntı çıkarıyordu. Bu durumu Büyükşehir Belediyesine bildirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Yaman ve MİSKİ, sorunumuzu gidermek için hemen çalışmalara başladı. Bu çalışma bittikten sonra içme suyu sorunumuz kalmaz. Bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Vatandaşlardan Şeyhmus Çelik de daha önce eskiyen içme suyu boru hattından dolayı sorun yaşadıklarını, belediye sayesinde sorunların giderildiğini aktardı.

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Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman mardin büyükşehir belediyesi

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