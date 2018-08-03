Görevlendirme yapılan belediye kadınları da unutmadı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te kadınlar, ev ve kurslarda yaptıkları el işlerini belediyenin oluşturduğu mağazada satarak hem sosyal yaşama katılıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra kentte ihmal edilen sosyal belediyecilik hizmetlerine de ağırlık veriyor.

Kadınların sosyal hayata katılarak vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmesi için ücretsiz kurslar düzenleyen belediye, Kadın Yaşam ve El Sanatları Evi'nde el işi ürünlerinin satışının yapıldığı mağaza açtı.

Kadınlar evde ve kurslarda yaptıkları el işlerini bu mağazada satarak hem sosyal yaşama katılıyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Kadın Yaşam ve El Sanatları Evi Koordinatörü Leyla Derse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el sanatları evinin Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu ile eşi Şenay Ustaoğlu'nun girişimleri sonucunda faaliyete geçirildiğini söyledi.

Projenin Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yürütüldüğünü anlatan Derse, "Kadınlarımızın rahat edebileceği bir mekan oluşturduk. Kendi pazarlarını kuruyorlar." dedi.