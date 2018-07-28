Görevlendirme yapılan belediye sokak hayvanlarına sahip çıktı

BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmaları ile sosyal belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sokak hayvanlarını da unutmuyor. Belediyenin geçen yıl yapılan modern binasında, sokak hayvanlarının rehabilitasyon ve tedavi işlemleri de gerçekleştiriliyor.

Hayata geçirdiği projelerle kentin çehresini değiştiren, tarihi ve doğal güzelliklerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Bitlis Belediyesi, sokak hayvanları için de geçen yıl Belediye Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kurdu.

Bitlis ile çevre il ve ilçelerden getirilen yaralı ve hasta hayvanların tedavi ve bakımları, bu modern ve hijyenik binada yapılıyor.

Tedavileri tamamlanan hayvanlar, ya doğal ortamlarına bırakılıyor ya da sahiplendiriliyor.

Bitlis Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Vedat Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde iki veteriner, üç bakım personeli ve şoför ile hizmet verdiklerini söyledi.