Görevlendirme yapılan belediye sokak hayvanlarına sahip çıktı

BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmaları ile sosyal belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sokak hayvanlarını da unutmuyor. Belediyenin geçen yıl yapılan modern binasında, sokak hayvanlarının rehabilitasyon ve tedavi işlemleri de gerçekleştiriliyor.
Hayata geçirdiği projelerle kentin çehresini değiştiren, tarihi ve doğal güzelliklerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Bitlis Belediyesi, sokak hayvanları için de geçen yıl Belediye Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kurdu.
Bitlis ile çevre il ve ilçelerden getirilen yaralı ve hasta hayvanların tedavi ve bakımları, bu modern ve hijyenik binada yapılıyor.
Tedavileri tamamlanan hayvanlar, ya doğal ortamlarına bırakılıyor ya da sahiplendiriliyor.
Bitlis Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Vedat Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde iki veteriner, üç bakım personeli ve şoför ile hizmet verdiklerini söyledi.
- "Büyük ve modern bir binada hizmet sunuyoruz"
Hayvanların tedavi ve bakımlarının yanı sıra kısırlaştırma işlemlerini de gerçekleştirdiklerini anlatan Duman, "Şu an merkezimizde hayatını kendi başına sürdüremeyecek durumda 85 sokak hayvanı bulunuyor. Bunların ihtiyaçları belediye ve gönüllüler tarafından karşılanıyor." dedi.
Duman, merkezde bulunan hayvanların bakımlarını büyük bir titizlikle yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"2012 yılından 2017'ye kadar küçük bir binada kısıtlı imkanlarla hizmet verirken, şimdi ameliyathanesi, muayene odası, personel odası ve müşahede odası ile büyük ve modern bir binada hizmet sunuyoruz. Merkezin bölgede tek olması dolayısıyla yoğun bir şekilde sokak hayvanı getiriliyor. İş yükümüz fazla. Toplama ekibimiz tarafından alınan sokak hayvanlarının, merkezde veteriner hekimimiz tarafından muayene ve tedavisi yapılıyor. Eğer sağlık sorunu yoksa burada kısırlaştırılıp iç dış parazit ilaçlaması yapıldıktan sonra küpelenerek alındığı ortama tekrar bırakılıyor."
Araç çarpması sonucu merkeze çok sayıda hayvanın getirildiğini vurgulayan Duman, vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade etti.
- "İki bin hayvan kısırlaştırıldı, 3 bininin bakımı yapıldı"
Duman, şunları kaydetti:
"Merkezde şimdiye kadar 2 bin hayvanın kısırlaştırılması ve küpelenmesi yapıldı. Bin civarında hasta ve trafik kazasında yaralanan hayvan tedavi edildi. Yaklaşık 3 bin hayvanın bakımı yapıldı. Bölgemizde hayvanların sokağa bırakılması konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Birçok vatandaş bulunduğu mekanlarda köpek istemiyor. Oysa sokak hayvanları aşılandıktan sonra herhangi bir zararı kalmıyor. Saldırganlığı tamamen ortadan kalkıyor. Kısırlaştırılan, aşılanan, iç dış parazit temizliği yapılan hayvanlar, insan sağlığı açısından herhangi bir tehlike arz etmiyor. Vatandaşlar bu hayvanları bulundukların ortamdan dışlamasınlar, onların da bir yaşam hakkı olduğunu bilsinler. Gereksiz yere şikayetlerde ve ihbarlarda bulunmasınlar."
Sokak hayvanlarının yemek ve suya ihtiyacı olduğunu anımsatan Duman, imkanı olan vatandaşların evlerinin önüne kapların içerisinde yemek atıkları ve su bırakmalarını istedi.
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