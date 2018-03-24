Görevlendirme yapılan belediye yaşlıları unutmadı

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Mardinmasa ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın talimatıyla hazırlanan hediyelerini yaşlı vatandaşlara takdim etti.

Ekipler, Yaman'ın, yaşlı vatandaşları hiçbir zaman unutmadıkları ve onları yalnız bırakmadıkları mesajını ileterek, ziyaretleriyle hayır duaları aldıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Yaman, dezavantajlı grupları her zaman önemseyen çalışmalar yürüttüklerini aktararak, Mardinmasa ekiplerinin vatandaşları sürekli ziyaret ettiğini, bu ziyaretlerde onların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapıldığını belirtti.

Yaman, şunları kaydetti:

"Yönetim anlayışımızda yaşlılarımızı sadece bir gün değil her gün hatırlıyoruz. Onları düzenli olarak ziyaret ederek, mutlu olmalarını sağlıyoruz. Yaşlılar Haftası'nda da yaşlı vatandaşlarımızı unutmayarak yanlarında olduk. İlimizde tüm kırsal mahallelerimizde yaşlı hemşehrimize konuk olduk. Hediyelerimizle onların gönüllerini de aldık. Bundan sonra da ziyaretlerimiz devam edecek."