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Görevlendirme yapılan belediyeden çocuklara yüzme havuzu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:38 | Son Güncelleme

Bismil Belediyesi, dezavantajlı çocuklar için bazı okullara portatif yüzme havuzu kurdu - Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Arap Karademir: "Bu havuzlarda dar gelirli ailelerimizin çocukları havuz keyfini yaşıyor"

DİYARBAKIR (AA) - Görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi, dezavantajlı çocuklar için okullara portatif yüzme havuzu kurdu.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Bismil Belediyesi, gerçekleştirdiği kaliteli hizmetlerle her yaştan insana hitap ediyor.

Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Arap Karademir, yaptığı açıklamada, kenar semtlerde oturan çocuklara yönelik farklı projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda çocukların yaz tatilini mutlu bir şekilde geçirmesi için 3 okulda portatif yüzme havuzu kurduklarını, burada haftanın 6 günü eğitmen eşliğinde yüzme kursu verildiğine işaret eden Karademir, kursun yaz boyunca devam edeceğini aktardı.

Mehmet Arap Karademir, ilçede yaz tatillerinde çocukların serinlemek için tarım alanları için kullanılan kanal sularında ve Dicle Nehri'nde yüzdüğünü dile getirerek, buralarda boğulma vakalarının yaşandığını anımsattı.

- 2 bin çocuk kayıt yaptırdı

Günlük 200 çocuğa yüzme eğitimi verdiklerini dile getiren Karademir, 12 mahallede daha bu tür havuzların kurulması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Mehmet Arap Karademir, şu ana kadar 2 bin öğrencinin yüzme havuzlarından faydalanmak için kayıt yaptırdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kayıtlarımız devam ediyor. Hedefimiz 4 bin öğrenciye ulaşmaktır. Çocuklarını bu tür yerlere gönderemeyen dar gelirli aileler için bulunmaz bir imkan. Çocuklarımızı yüzdürmek için başka illere göndermektense, havuzları ayaklarına getirmiş olduk. Bu havuzlarda dar gelirli ailelerimizin çocukları havuz keyfini yaşıyor."

Vatandaşlardan Felat Baran (38) ise belediyenin sunduğu hizmetin önemine değinerek, "Geçmişte bu tür hizmetleri yaşayamadık. Bu hizmetten dolayı çok mutluyuz. Halkımızı bu denli düşünmüş olmaları dolayısıyla belediyeyi tebrik ediyorum." dedi.

Üç çocuk annesi Hacer Akbayrak (35) ise aileler olarak bu hizmetlerden çok memnun kaldıklarını belirterek, "Kış boyunca derslerle yorulan çocuklar, havuzda doyasıya eğleniyor. Çocuklarımız çok mutlular." ifadesini kullandı.

Çocuklardan Mazlum Kortak (13) da havuzda çok eğlendiğini belirterek, "3 ay boyunca bu havuz sayesinde serinleyeceğiz." dedi.

Hüseyin Tekeş (10) de uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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