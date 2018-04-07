HABER

Görevlendirme yapılan belediyeden Süryanilere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 20:58 | Son Güncelleme

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Paskalya Bayramı dolaysıyla Süryani vatandaşları evlerinde ziyaret etti

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Paskalya Bayramı dolaysıyla Süryani vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile Derik, Yeşilli, Midyat, Savur ve Nusaybin ilçelerinde yaşayan yaklaşık 400 Süryani vatandaşı evlerinde ziyaret ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Süryani vatandaşlardan Ferhan Baş, hatırlanmalarından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Yarın bizim bayramımızdır. Öncesinde 50 günlük oruç tuttuk. Bu mutlu günde hatırlanmak güzel. Vatanımızın ve milletimizin birliği için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a dua ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun." dedi.

Hane Göze ise kendilerini evlerinde ziyaret edip çeşitli hediyeler takdim eden Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Göze, "Dualarımız her zaman için birliğimiz ve bütünlüğümüz içindir. Yarın Paskalya Bayramı kutlamalarında bu dualarımızı tekrar edeceğiz." diye konuştu.

Yurt içi ve yurt dışında teröristlere darbe vurulduYurt içi ve yurt dışında teröristlere darbe vuruldu
Bakan Eroğlu hastaneye kaldırıldı! Ziyaretçi kabul edilmiyorBakan Eroğlu hastaneye kaldırıldı! Ziyaretçi kabul edilmiyor
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşmeHDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlber Ortaylı: Bunlar hem cahil, hem de geri zihinli

İlber Ortaylı: Bunlar hem cahil, hem de geri zihinli

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hastaneye kaldırıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hastaneye kaldırıldı

İsrail'deki internet sitelerine siber saldırı

İsrail'deki internet sitelerine siber saldırı

Erdoğan'dan, konvoyun önünü kesen geline büyük sürpriz

Erdoğan'dan, konvoyun önünü kesen geline büyük sürpriz

Ünlü sanatçılardan Türkiye Marşı

Ünlü sanatçılardan Türkiye Marşı

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.