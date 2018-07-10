Görevleri hayat kurtarmak

İLYAS GÜN - Trafik kazaları, afetler ve acil durumlara müdahale etmek için her zaman hazır olan Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri, zor bir görevi yerine getiriyor.

Türkiye Afet Yönetimi, planlama ve zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme fazlarına göre oluşturulurken, müdahale aşamasında "Türkiye Afet Müdahale Planı"nı yürürlüğe koyan AFAD, sistematik çalışmalarını 81 il ve yurt dışında sürdürüyor.

Su altı ve dağcılık ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer gibi branşlarda uzmanlıkları bulunan AFAD ekipleri, trafik kazaları, sel, heyelan, deprem gibi afet ve acil durumların yanı sıra kayıp arama, boğulma, mahsur kalma gibi olaylara da müdahale ediyor.

AFAD ekipleri, her an göreve hazır olmak için zaman zaman eğitim alırken ekiplerinin en büyük mutluluğu ise zor durumdaki insanların hayatını kurtarabilmek.

- Aysu: "İnsanların tebessümü bize çalışma şevki veriyor"

Samsun Afet ve Acil Durum Müdürü Yusuf Aysu, AA muhabirine, afet ve acil durumlara yönelik birçok hizmet verdiklerini, bu hizmetlerin başında arama kurtarmaya yönelik hizmetlerin geldiğini söyledi.