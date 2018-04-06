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Görevli imam umre görevindeyken Mekke’de vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

Bursa İl Müftülüğü tarafından kutsal topraklarda görevlendirilen 58 yaşındaki imam Mekke’de hayatını kaybetti.

Görevli imam umre görevindeyken Mekke’de vefat etti

Bursa İl Müftülüğü tarafından kutsal topraklarda görevlendirilen 58 yaşındaki imam Mekke’de hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Mekke’de toprağa verildi.
Bursa İl Müftülüğü tarafından 20 günlük turun grup hocası olarak umrede görevlendirilen merkez Yıldırım ilçesi Piremir Cami İmamı Hasan Hüseyin Aybey, kutsal topraklarda kalp krizi sonucu vefat etti.
Büyükorhan İlçesi Danaçalı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hasan Hüseyin Aybey’in eşinin de kutsal topraklarda olduğu öğrenildi. Aybey, Mekke’ye defnedildi.

Görevli imam umre görevindeyken Mekke’de vefat etti

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