Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı!

Operasyon İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik yapılan çalışmada, örgütün “Eyalet Hadimi” “Bölge Hadimi” “Mütevelli Esnaf” “Üniversite Yapılanması” “Talebe Yapılanması” içerisinde görev alan bazı isimleri belirledi.
Yapılarda aktif ve güncel olarak çalıştıkları belirlenen 32 isim tespit edildi. Şüphelilerin Gaybubet (Saklanma) evlerinde kaldıkları öne belirlendi. Çalışmaların ardından İstanbul ve 7 ayrı ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Sözcü'de yer alan habere göre, Gaybubet evi olarak belirlenen adreslerde silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan 3 şüphelinin de yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 21 şüphelinin Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.
Gözaltına alınanlar arasında Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş’le, Ekrem Ateş isimli iş adamları da bulunuyor.
AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması! 28 gün şartı kalkacak mı?
AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik
Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç
Bedelli askerlikte yeni gelişme! AK Parti'den dikkat çeken 28 gün açıklaması
CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi
Dışişleri açıkladı: PYD Menbiç'te devriye bölgesinden çekildi
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
Adnan Oktar'ın 'aslan' dediği müritlerinin şok meslekleri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum