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Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyeti, FETÖ'ye yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin halen aktif olarak görev yaptığı öne sürüldü. Gözaltına alınanlar arasında Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş'le, Ekrem Ateş isimli iş adamları da bulunuyor.

Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı!

Operasyon İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik yapılan çalışmada, örgütün “Eyalet Hadimi” “Bölge Hadimi” “Mütevelli Esnaf” “Üniversite Yapılanması” “Talebe Yapılanması” içerisinde görev alan bazı isimleri belirledi.

Yapılarda aktif ve güncel olarak çalıştıkları belirlenen 32 isim tespit edildi. Şüphelilerin Gaybubet (Saklanma) evlerinde kaldıkları öne belirlendi. Çalışmaların ardından İstanbul ve 7 ayrı ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Gaybubet evi olarak belirlenen adreslerde silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan 3 şüphelinin de yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 21 şüphelinin Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş’le, Ekrem Ateş isimli iş adamları da bulunuyor.

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Emniyet polis FETÖ mehmet çetin sekirkardeş

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