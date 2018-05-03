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Görme bozukluğu olanları bile örgüt üyesi yapmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 16:41 | Son Güncelleme

Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi - Tanık E.M.A: - "Eşimin gözleri görmez. Evden zorla alıp götürdüler. Silahlı örgüt faaliyeti olmadı. 5 ay sonra da kaçarak ayrıldı. Gözleri görmeyen birisini bile örgüt üyesi yaptılar"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Suriye uyruklu M.M.A.İ, A.A.K, S.K.İ.H. ve H.K.İ.H. ile tutuksuz bir sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada, tercüman aracılığıyla tanık olarak dinlenen E.M.A, Ş.A.K, A.A.K. ve A.A, mahkeme heyetinin gösterdiği fotoğraflardan sanıkları teşhis edip, örgütle irtibatları konusunda bilgi verdi.

Tanık E.M.A, sanıklardan eşi S.K.İ.H'nin Suriye'de DEAŞ üyelerince evlerinden alınarak kamplara götürüldüğünü ileri sürdü.

Eşinin gözlerinin iyi derecede görmediğini savunan E.M.A, "Ben, annesi, babası örgüte katılmasını istemedik. Eşimin gözleri görmez. Evden zorla alıp götürdüler. Silahlı örgüt faaliyeti olmadı. 5 ay sonra da kaçarak ayrıldı. Gözleri görmeyen birisini bile örgüt üyesi yaptılar." dedi.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanıkların ifadelerini aldı.

Sanıklar, örgütle ilgilerinin olmadığını öne sürerek, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Heyet, tutuklu sanıklardan A.A.K'nin tahliyesi, diğerlerinin mevcut durumunu devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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DEAŞ Kırşehir

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