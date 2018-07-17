Görme engelli 'Aşık Mustafa', darbuka çalarak ekmeğini kazanıyor

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde yaşayan ve çevresinde 'Aşık Mustafa' diye tanınan görme engelli Mustafa Kürcen (66), yaklaşık 30 yıldır sokaklarda darbuka çalıp türkü söyleyerek ekmek parasını kazanıyor. İvrindi ilçesi kırsal Kocaoba Mahallesi'nde oturan Mustafa Kürcen, gençliğinde gece körlüğü yaşadı. Sonradan görme yetisini tamamen kaybeden Kürcen, 30 yıldır ise hiç görmüyor. Gençlik yıllarından bu yana darbuka çalıp türküler söyleyen ve bölge halkı tarafından 'Aşık Mustafa' diye tanına Mustafa Kürcen, her gün köyünden Burhaniye ve çevre ilçelere gelerek, sokak sokak geziyor ve çaldığı darbukası ile türküler söylüyor. 30 YILDIR KÖRFEZDE SOKAK SOKAK DOLAŞIYOR Evli ve iki çocuk babası Kürcen, çocuklarını sokak sokak gezerek darbuka çalıp kazandığı parayla büyüttüğünü söyledi. Hergün İvrindi'den Edremit, Burhaniye ve Havran'a geldiğini belirten Mustafa Kürcen, "Bana Aşık Mustafa derler. Yıllardır bu darbukayı çalar söylerim. Balıkesir ve Edremit çevresinde dolaşır, darbuka çalar söylerim. Böylelikle kendi ihtiyacımı karşılarım. Gençliğimde gece körlüğüm vardı. Sonraları hiç görmez oldum. Ama ne yapacağız. Allah'ın yazısıdır bu. Allah hayırlısını versin. Biz Allah kuluyuz" dedi. Kürcen'i Burhaniye'de 10 yıldır dinlediğini belirten ilçe sakinlerinden Selahattin Korkmaz, "Ben Mustafa ağabeyi pazarlarda görüyorum. Burada körfez pazarlarında görüyorum. Aşağı yukarı 10 yıldır tanıyorum. Kendi ekmeğinin peşinde. Güzel darbuka çalıyor. Bizim de hoşumuza gidiyor. Pazarın gülü gibi" diye konuştu.

