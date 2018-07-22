Görme engelli gazinin dövme tutkusu

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde 2010 yılında astsubay olarak görev yaparken, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayının patlaması sonucu iki gözünü ve sağ elini kaybeden gazi Hasan Arısoy (36), malulen emekli olduktan sonra vücudunun çeşitli yerlerine 9 dövme yaptırdı. İnsanların, "Görmediğin bir şeyi niye dövme yaptırıyorsun?" diye sorduğunu aktaran Arısoy, "Hayatımda önemli yer temsil eden şeyleri dövme yaptırmaya özen gösteriyorum" dedi.

Çukurca'da mayın patlamasında yaralandıktan sonra Ankara'da 2 yıl tedavi gören Arısoy, geçen yıl Adana’ya yerleşti. Asker olduğu için dövme tutkusunu bastırdığını dile getiren Arısoy, emekli olduktan sonra ilk olarak dövme sanatçısı Gökhan İşisağlam'ın kapısını çaldığını söyledi. Gazi madalyasını koluna işleterek dövme macerasına başlayan Arısoy, şu anda 9 dövmesi bulunduğunu ve İşisağlam'ın hiçbir dövmeden ücret almadığını kaydetti. Çevresindeki insanların "Yaptırmışsın, güzel ama görmüyorsun. Niye görmediğin bir şeyi dövme yaptırıyorsun?" diye sorduğunu aktaran gazi Arısoy, "Bu benim için biraz da ateşleyici oldu. Görmüyor olmam, dövmenin orada olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Birkaç dövmeden sonra bu bağımlılık şeklinde devam etti. Benim için önemli olan anları, kişileri ve olayları dövme yaptırmaya devam ettim" diye konuştu.