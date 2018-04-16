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Görme engelli hakemin zaferi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:01 | Son Güncelleme

ADANA'da bir gözünden görme engelli olduğu ortaya çıkınca yüzme hakemlik belgesi iptal edilen Cem Korkmaz (29), azmi ile çok sevdiği mesleğine döndü.

Görme engelli hakemin zaferi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir gözünden görme engelli olduğu ortaya çıkınca yüzme hakemlik belgesi iptal edilen Cem Korkmaz (29), azmi ile çok sevdiği mesleğine döndü.
1998 yılında geçirdiği rahatsızlığın ardından yanlış tedavi sonucu sol gözü alınan ve protez göz kullanmaya başlayan Cem Korkmaz, 2009 yılında Adana Bölgesi Yüzme İl Temsilciliği'nin açtığı hakemlik kursuna katıldı. Burada hakemlik hakkını kazanan Korkmaz, 2013 yılında ulusal hakem oldu. Çeşitli organizasyonlarda görev alan Cem Korkmaz'ın hakemlik yetkisi, bir gözünün görmemesi gerekçesiyle 2015'te elinden alındı. Bir gözünün görmediğini hakemlik yaptığı tüm organizasyonlarda ve Türkiye Yüzme Federasyonu'nda bilindiğini söyleyen Cem Korkmaz, "Hakemlik sınavını kazandıktan sonra farklı aşamalardan geçerek 2013 yılında ulusal hakem oldum ve sayısız organizasyonda görev aldım. Ancak 2015 yılında 'bir gözün görmüyor' denilerek hakemliğim elimden alındı. Çok sevdiğim mesleğimden koparılınca psikolojim bozuldu. Ancak bu tüm federasyonca bilinen ve hakemlik yapmama engel olmayan bir durumdu" dedi.
Türkiye Yüzme Federasyonu'nda yönetim değiştikten sonra yeni başkan Erkan Yalçın'ın kendisine sahip çıktığını belirten Korkmaz, "Türkiye Yüzme Federasyonu'nda yönetim değiştikten sonra tekrar başvurdum. Durumumu anlatınca hiçbir sağlık raporu istemeden 3 yıl sonra bana hakemlik görevini verdiler. Yönetmenliklere göre, bir gözü görmeyen bir kişi hakemlik yapabilir. Ben de tekrar sınava girip, hakem oldum. Bu süreçte bana destek olan, tekrar hakemliği dönmemi sağlayan Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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Görme engelli hakemin zaferiGörme engelli hakemin zaferiGörme engelli hakemin zaferi

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