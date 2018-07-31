Görme engelli küçük Nisa iki ayda Kur'an okumayı öğrendi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Bamberg kentinde yaşayan doğuştan görme engelli 9 yaşındaki Nisa Özbek, iki aylık kısa bir eğitimin ardından Kuran-ı Kerim okumayı öğrendi.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Bamberg Selimiye Camisi'nde eğitim gören Nisa, namaz surelerini öğrenip, kabartma yazı olarak bilinen "Braille alfabesi" ile Elifba'yı bitirdi. Nisa'ya, yine kabartma yazılı Kuran-ı Kerim hediye edildi.
Kuran'ı Kerim gibi bir hediye aldığı için çok mutlu olduğunu belirten küçük Nisa, kutsal kitabı bu sayede gelecekte daha iyi ve akıcı bir şekilde okumak istediğini söyledi.
Caminin din görevlisi Coşkun Sırrı Mert de kabartma yazılı Kuran'ın 6 ciltten oluştuğunu dile getirerek, "Dünya'nın en önemli hediyesi Kuran'ı Kerim'dir. Peygamberimiz bir hadisinde, 'Sizin en hayırlınız Kuran-ı Kerim öğrenen ve öğretenlerinizdir' diye buyuruyor. Biz de bu hadisi rehber edinerek görme engelli kardeşimiz Nisa'nın bizden isteğini yerine getirdik. Kısa bir eğitimden sonra Nisa ile tatilde okutmaya devam edeceğiz, okuyuşları birlikte düzelteceğiz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi!
Ne yaptın sen Zehra! Babası telefonunu elinden alınca evden kaçtı
Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız
Ünlü Rus gazetesinden çok dikkat çekici Erdoğan analizi
Yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'ı salladı!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum