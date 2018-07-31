Görme engelli küçük Nisa iki ayda Kur'an okumayı öğrendi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Bamberg kentinde yaşayan doğuştan görme engelli 9 yaşındaki Nisa Özbek, iki aylık kısa bir eğitimin ardından Kuran-ı Kerim okumayı öğrendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Bamberg Selimiye Camisi'nde eğitim gören Nisa, namaz surelerini öğrenip, kabartma yazı olarak bilinen "Braille alfabesi" ile Elifba'yı bitirdi. Nisa'ya, yine kabartma yazılı Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Kuran'ı Kerim gibi bir hediye aldığı için çok mutlu olduğunu belirten küçük Nisa, kutsal kitabı bu sayede gelecekte daha iyi ve akıcı bir şekilde okumak istediğini söyledi.

Caminin din görevlisi Coşkun Sırrı Mert de kabartma yazılı Kuran'ın 6 ciltten oluştuğunu dile getirerek, "Dünya'nın en önemli hediyesi Kuran'ı Kerim'dir. Peygamberimiz bir hadisinde, 'Sizin en hayırlınız Kuran-ı Kerim öğrenen ve öğretenlerinizdir' diye buyuruyor. Biz de bu hadisi rehber edinerek görme engelli kardeşimiz Nisa'nın bizden isteğini yerine getirdik. Kısa bir eğitimden sonra Nisa ile tatilde okutmaya devam edeceğiz, okuyuşları birlikte düzelteceğiz." dedi.

