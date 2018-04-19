Görme engelli Medine öğretmenden konser

Çankırı’da görme engelli Edebiyat Öğretmeni Medine Çakır’ın verdiği keman konseri büyük beğeni topladı.

Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden Osman Asiltürk, görme engelli bireylerin keman çalabilmeleri amacıyla "Dokunsal Çalgı" isimli bir proje hazırladı. Kabartma tekniğiyle hazırlanmış keman klavyesi sayesinde görme engelli bireylerin keman notalarını dokunarak bulabilmelerini ve öğrenmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan

proje ile keman çalmayı öğrenen Halk Eğitim Merkezinde diksiyon öğretmenliği yapan görme engelli Medine Çakır, Çankırı Müzesi’nde konser verdi. Medine Çakır, "Edebiyat öğretmeni olarak müzikle edebiyatı özleştirmek istiyorum. Bunun için keman öğreniyorum. Çalabildiğim için mutluyum. Kemana Braille harflerle notalar yapıştırdık. Bu şekilde hocamız öğretti. Teşekkür ederim, iyi ki de öğretti. Konser vereceğiz hocamızla beraber. Çok teşekkür ediyorum zamanını bana ayırdığı için" dedi.

Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Osman Asiltürk ise, "Dokunsal Çalgı Projesi’yle görme engelli bireyleri müzik eğitimine kattık. Bu şekilde bir çalışma başlattık. İlimizdeki görme engellilerle bir irtibat kuruldu İl Milli Eğitim sayesinde. Medine öğretmenim bizim ilk denek olarak kullandığımız kişi oldu. Çalgımız üzerinde kabartma notaları yerleştirdik. Keman perdesiz bir çalgı. Kemanın çalınma olasılığı ülkemizde görme engellilerde çok az. Yaptığımız anket çalışmalarımızda yüzde 4 oranında keman çalma oranı çıktı. Görme engellilerde bu kadar az olduğunu ben de bilmiyordum. Anket sonrasında öğrendim. Bu sayıyı nasıl artırabiliriz diye düşündük. Medine öğretmenimizin üzerinde dokunsal çalgı materyalini yaptık. Bu materyal sayesinde görme engellilerin de kolaylıkla keman çalabileceğini öğrendik. Çok kısa bir sürede çok yol alabildik. Tahmini 3 ay civarında oldu. Tabii bunun ön hazırlık kısmı var. Biz Medine öğretmenimizle 3 aydır birebir çalışıyoruz. 3 ay sonunda küçük bir dinleti yapabilecek konuma geldi" diye konuştu.

Çankırı Ar-Ge Birimi Müdürü Orhan Kemal Karakuş ise, "Her ne kadar millet olarak bir ayağımız Avrupa üzerinde olsa bile bizim gönül coğrafyamız Asya topraklarından besleniyor ve bu toprakların insanları duyguları yüksek insanlar olarak çalışmalarını yansıtıyor. Bu anlamda da yenilikçi yaklaşımlarla beraber yeni bir şey söyleyen arkadaşlara hep şunu tavsiye ettim; lütfen yüreğe dokunan projelerle devam edelim diye. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Medine Çakır katılımcılara mini bir konser verdi.