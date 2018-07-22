Görme engelli öğrenciler Sofuoğlu ile piste çıktı

UĞUR SUBAŞI - Sakarya'da hafızlık eğitimi kampına katılan görme engelli öğrenciler, AK Parti Sakarya Milletvekili ve dünya şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile pistlere çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Anadolu Engelliler Birliği Derneğinin Sakarya Özel Diriliş Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki kampını ziyaret eden Sofuoğlu, 16 öğrenciyi motosiklete binmeye davet etti. Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'ne getirilen görme engelli öğrenciler, burada Sofuoğlu'nun motosikletinin arkasına binerek tur atmanın heyecanını tattı. Uygun kıyafet giydirilen ve kask takan öğrenciler, dünya şampiyonu Sofuoğlu'yla aynı motosiklete binerek pisti 2 kez turladı. - "Siyaset spordan daha zor" Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri ziyaret ettiğinde onların becerilerinin kendisini hayrete düşürdüğünü ve görme engelleri olmalarına rağmen farklı konularda her birinin becerileri bulunduğunu söyledi. Kenan Sofuoğlu, ziyaret sonrasında çocukları pistte motora binmeye davet ettiğini belirterek "Her ne kadar görmeseler de duyularının çok iyi olduğunu fark ettim. Motosiklete beraber bindiğimizde her şeyi hissedeceklerini düşündüm. Benim içinde çok iyi oldu, yarışları bıraktığımdan beri ilk defa piste çıktım. Motosiklette pistte iki kişi olmak kolay değil fakat bu işi seve seve yaptım. Çünkü onlar için bu tarif edilemez bir duygu." dedi.

Görmeden motosikletin üzerinde olmanın nasıl bir duygu olduğunu düşündüğünü aktaran Sofuoğlu, şöyle devam etti: "Çocuklarda tabii tedirginlerdi, arkamda hissediyordum. Motosikleti virajlara yatırdığım zaman benim nefes alamayacak şekilde vücudumu sıkıyorlardı. O anlarda motosikletin üzerinde ne hissediyorlar diye onları düşündüm. Motosikletten indikten sonra hepsinin yüzüne baktım, çok mutlu olduklarını gördüm. Bazıları motosikletin üzerindeyken çığlık attı. Onları biraz olsun sevindirebildiysek, faydamız olduysa ne mutlu bize." Faydalı olabileceği işlerde motosikleti kullanmanın çok daha güzel bir his olduğunu dile getiren Sofuoğlu, bu tür projelerle çok daha fazla insanın gönlünü almayı ve onları mutlu etmeyi istediğini anlattı. Kenan Sofuoğlu, siyasetin spordan daha zor olduğunu, kendisini sporcu olarak yetiştirdiğini ancak tamamen farklı bir kulvara geçtiğini söyledi. Sofuoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Hizmet etmek amacıyla bu kulvara girdim. Burada motor sporlarındaki gibi bir kariyer yapma planım da yok. Bir davet yapıldı ve o davete icabet ettim. Elimden geldiğince de çalışmaya ve faydalı olmaya çalışıyorum. Bugün yaptığım projenin de siyasetle hiç alakası yok. Siyaset öncesinde sosyal projelerde her zaman bulunuyordum. Bu kimlikle beraber yaptığımız projeler bağdaştırılabilir ama bu tür projeleri bir çıkar için değil sadece insanların gönlünü alabilmek, onları bir nebze de olsa mutlu edebilmek için yapıyorum. Faydalı olabiliyorsam ne mutlu."

- "Engellilerin motosiklete binmesi engel değil" Anadolu Engelliler Birliği Derneği İstanbul Şube Başkanı Hasan Çatalbaş da dernek yönetimi, üniversite ve lise okuyan 16 öğrenciyle eğitim-kültür kampı için Sakarya'da bulunduklarını ifade etti. Gençlerin öğlene kadar eğitim, öğlenden sonrada sosyal aktivite yaptığını anlatan Çatalbaş, şöyle konuştu: "İki haftalık Sakarya kampımızın birinci haftasını tamamlamak üzereyiz. Engelliler toplumun arasına karışacak, sağlıklı insanlar engelleri gördükçe kendi hallerine şükredecekler. Engellilerin motosiklete binmesi engel değil çünkü işitme yönüyle bu hisleri tadabiliyoruz. Kenan Sofuoğlu'nun bu kapsamda kampımızı ziyaret etmesi ve bizi misafir olarak davet etmesi onur verici bir durum. Bir dünya şampiyonuyla bunu yapmak gençlerimizin ayrıcalığı oldu." Öğrencilerden doğuştan görme engeli olan Huzeyfe Aydın da liseden mezun olduktan sonra İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesine tam burslu olarak yerleştiğini söyledi. Motosiklete binmenin güzel ve ilginç bir duygu olduğuna işaret eden Huzeyfe Aydın, şunları kaydetti: