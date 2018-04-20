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Görme engelli öğrencilere anlamlı hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesi, Milas Merkez İlkokulunda okuyan Görme Engelliler Sınıfı öğrencilerini ziyaret ederek hediye verdi.Muğla’da tek olma özelliği taşıyan Milas Merkez İlkokulu Görme Engelliler Sınıfını ziyaret eden Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesi Başkanı Mehmet Özdemir ile beraberindeki İlker Çukur ve Metin Polat, görme engelli öğrencilere hediyeler vererek, onları mutlu etti.Muğla çapında ilk kez Milas Merkez İlkokulu Görme Engelliler Sınıfında; görme engelli öğrencilere ilkokul müfredatına uygun eğitim verildiğini ve bunun yanı sıra Braille Alfabesi, kabartma yazısı ve beceri tekniklerinin öğretildiğini kaydeden sınıf öğretmeni, ziyarete gelen Başkan Özdemir ve beraberindekilere öğrencileri adına teşekkür etti.Görme engelli öğrencilere baston ve Braille tablet hediye ettiklerini; eğitim ve öğretimi her zaman desteklediklerini kaydeden Başkan Özdemir, “Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesi olarak, görme engelliler sınıfını ziyaret ederek, görme engelli öğrencilerimize hediyelerimizi takdim etmek istedik.

Görme engelli öğrencilere anlamlı hediye

Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesi, Milas Merkez İlkokulunda okuyan Görme Engelliler Sınıfı öğrencilerini ziyaret ederek hediye verdi.
Muğla’da tek olma özelliği taşıyan Milas Merkez İlkokulu Görme Engelliler Sınıfını ziyaret eden Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesi Başkanı Mehmet Özdemir ile beraberindeki İlker Çukur ve Metin Polat, görme engelli öğrencilere hediyeler vererek, onları mutlu etti.
Muğla çapında ilk kez Milas Merkez İlkokulu Görme Engelliler Sınıfında; görme engelli öğrencilere ilkokul müfredatına uygun eğitim verildiğini ve bunun yanı sıra Braille Alfabesi, kabartma yazısı ve beceri tekniklerinin öğretildiğini kaydeden sınıf öğretmeni, ziyarete gelen Başkan Özdemir ve beraberindekilere öğrencileri adına teşekkür etti.
Görme engelli öğrencilere baston ve Braille tablet hediye ettiklerini; eğitim ve öğretimi her zaman desteklediklerini kaydeden Başkan Özdemir, “Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesi olarak, görme engelliler sınıfını ziyaret ederek, görme engelli öğrencilerimize hediyelerimizi takdim etmek istedik. Öğrencilerimizin Braille tablet ihtiyaçları olduğunu öğrendik ve bunları teslim ettik. Eğitim bizim önceliğimiz, eğitime katkımız olduysa ne mutlu bize. Milas’ta 13 Mayıs’ta, Engelliler Haftası nedeniyle bir konserimiz olacak. Milas Belediyesi ve Türkiye Görme Engelliler Derneği işbirliğinde yapılacak olan bu konser, 13 Mayıs’ta Milas Amfi Tiyatro’da yapılacak. Yardımlarından dolayı Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a çok teşekkür ediyoruz. Konserimize, tüm Milas halkını bekliyoruz.” dedi.
Ziyaret, öğrencilere hediye takdiminin ardından sona erdi. Hediyelerini alan görme engelli öğrencilerin, mutlulukları ise yüzlerinden okundu.

Görme engelli öğrencilere anlamlı hediye

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