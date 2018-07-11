Görme engelli taklidi yapan kadın dilenci, engelli maaşlı çıktı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, elindeki sopayla görmek engelli taklidi yapıp dilenen Sevda K.'nın (32), engelli maaşı aldığı ortaya çıktı.

İslahiye'de vatandaşların dini duygularını istismar edip dilenenlere yönelik zabıta tarafından operasyon düzenlendi. İlçenin değişik bölgelerinde denetim yapan ekipleri gören Sevda K. (32), elindeki sopayla sağa, sola vurarak görme engelli taklidi yaptı. Ekipler, kadının 2 yıl önce de aynı şekilde zabıtayı kandırmaya çalışan ve gözleri gören Sevda K. olduğunu tespit etti. Kendisini bırakması için zabıtaya yalvaran ve engelli maaşı aldığı ortaya çıkan kadın dilenci, hakkında işlem yapıldıktan sonra ilçeden gönderildi.

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