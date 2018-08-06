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Görme engelli tiyatrocular sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 00:04 | Son Güncelleme

Görme engelli tiyatrocular sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Avrasya Yerel Yönetimler Birliği’nin Kültür Sanat Grubu tarafından düzenlenen etkinlikte, görme engelli oyunculardan oluşan tiyatro topluluğu Tuzla’da sahne aldı.

Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Genel Başkanı Dr. Hasan Cengiz, projenin amacının engelleri aşmak olduğunu belirterek, görme engelliler tiyatro topluluğunun Türkiye’de "ilk ve tek" olduğunu anlattı.

Cengiz, "Buradaki oyuncuların hepsi görme engelli. Sanatla gönüllere hitap ettik. Bu sanat grubunu kutluyoruz. Umarım herkes bu sanat grubuna her türlü maddi ve manevi olarak destek verir." dedi.

Tiyatro topluluğunun yöneticisi Orhan Çağlar da yurt çapında birçok turneye çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Farklı coğrafyalarda, farklı kişilerle buluştuk ve gördük ki bu oyun sadece engelliler için değil. Hepimiz birer potansiyel engelliyiz. Dolayısıyla hayata küsmüş olan herkesin gelip bu oyunu izlemesi lazım. Bunu ekibin müthiş başarısıyla, azmiyle, özverisiyle sağladık. Özel bir grup ve profesyonel, sürekliliği olan bir grup. 2013 yılından beri Türkiye’nin her yerine koşuşturmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince farklı coğrafyalara, farklı insanlara ulaşıp bu özel yürekleri, bu özel oyunu göstermek istiyoruz."

Tiyatro topluluğunun 24 yaşındaki oyuncusu Geylani Akçay ise bu mesleği çok sevdiğini ve bunun için kırk günlük oğluyla turneye dahi çıktığını söyledi.

Eşinin de görme engelli olduğunu ve aynı sahneyi paylaştıklarını ifade eden Akçay, "Evli ve bir çocuk babasıyım. Bugün eşimle aynı sahneye çıktım. 16 aylık bir bebeğim var. Bu işi, tiyatroyu o kadar çok seviyorum ki düşünün kırk günlük oğlumla beraber Manisa’ya turneye gittim. O kadar kıymetli benim için, sırf topluma bir şey anlatabilmek, bir şeyleri yenebilmek için. Amacımız engelli grubuyla engelsiz bir tiyatro ortaya çıkarmak. Yani normal bir oyunu perdelemek, sahneye dökmek. Amacımız buydu ve bunu çok güzel bir şekilde başardık."

Oyun 17 Eylül'de Moskova Yunus Emre Enstitüsünde sahnelenecek.

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Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Geylani Akçay Görme Engelliler Tiyatro Topluluğu Orhan Çağlar

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