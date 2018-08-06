Görme engelli tiyatrocular sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Avrasya Yerel Yönetimler Birliği’nin Kültür Sanat Grubu tarafından düzenlenen etkinlikte, görme engelli oyunculardan oluşan tiyatro topluluğu Tuzla’da sahne aldı.

Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Genel Başkanı Dr. Hasan Cengiz, projenin amacının engelleri aşmak olduğunu belirterek, görme engelliler tiyatro topluluğunun Türkiye’de "ilk ve tek" olduğunu anlattı.

Cengiz, "Buradaki oyuncuların hepsi görme engelli. Sanatla gönüllere hitap ettik. Bu sanat grubunu kutluyoruz. Umarım herkes bu sanat grubuna her türlü maddi ve manevi olarak destek verir." dedi.

Tiyatro topluluğunun yöneticisi Orhan Çağlar da yurt çapında birçok turneye çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Farklı coğrafyalarda, farklı kişilerle buluştuk ve gördük ki bu oyun sadece engelliler için değil. Hepimiz birer potansiyel engelliyiz. Dolayısıyla hayata küsmüş olan herkesin gelip bu oyunu izlemesi lazım. Bunu ekibin müthiş başarısıyla, azmiyle, özverisiyle sağladık. Özel bir grup ve profesyonel, sürekliliği olan bir grup. 2013 yılından beri Türkiye’nin her yerine koşuşturmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince farklı coğrafyalara, farklı insanlara ulaşıp bu özel yürekleri, bu özel oyunu göstermek istiyoruz."