Görme engelliler için el bileğine takılabilen sensör

Ekip lideri ve Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yasin Candemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, görme engellilerin kullandıkları beyaz bastonların, zemindeki farklılıkları kullanıcılarına bildirdiklerini ancak yerden yüksek ve çıkıntılı nesnelerin normal baston tarafından algılanamadığını söyledi.

Dışarıda bastonlara monte ederek kullanabilen cihaz, kapalı mekanlarda da el bileğine takılıyor. Cihaz, kullanıcısına elinin herhangi bir nesneye 20 santimetre yaklaştığında ses ve titreşimle uyarı veriyor.

Mesafe sensörlü akıllı bastonların evde kullanımının zor olmasından yola çıkan Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 7 öğrenci, yaklaşık 2 hafta süren proje kapsamında, yazılımı ve tasarımı kendilerine ait, el bileğine takılarak kullanılan ve "walk feeling" (yürüme hissi) adını verdikleri cihazı geliştirdi.

Candemir, "walk feeling" adını verdikleri cihazda bulunan 15 derecelik sensör sayesinde, görme engellilerin, sokakta yürürken gövde veya baş seviyesindeki nesneleri de algılayabildiklerini kaydetti.

Sensörlü bastonların ev içinde kullanımının mümkün olmadığını anlatan Candemir, "Biz de bastondaki sensörü portatif hale getirdik. Görme engelliler, geliştirdiğimiz cihazı sokakta beyaz bastonlarıyla evde de bileklerine takarak kullanabilir." dedi.

Cihazın tasarım ve yazılımının tamamen kendilerine ait olduğunu vurgulayan Candemir, "Cihazın tasarımını üç boyutlu yazıcı ile kendimiz yaptık. Ayrıca cihaz için gerekli yazılım da tamamen kendimize ait. Gerekli teknik aksamları tedarik ettikten sonra kurulumunu yapıp yazılımını hazırladık. Buna benzer cihazlar, bastonlar, yurt dışında yaklaşık 6 bin liraya satılmakta. Biz bunu yaklaşık bin liraya mal ettik." ifadelerini kullandı.

